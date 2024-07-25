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Депутаты благоустроили один из дворов Московского района в рамках проекта «Городская среда»

25 июля 2024 17:34
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Новости Беларуси. В Минске дан старт партийному проекту «Городская среда». Отправной точкой стал Московский район, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутаты благоустроили один из дворов Московского района в рамках проекта «Городская среда»-1

Проект направлен на благоустройство общественных территорий. А участвовать в этой доброй миссии будут депутаты Мингорсовета и местные жители. Плечом к плечу вместе приведут в порядок дворы, детские и спортивные площадки. При необходимости обновят или установят тренажеры и игровое оборудование. Кстати, заглянули депутаты на проспект Газеты «Звязда», дом 22 неспроста. А по просьбе местных жителей.

Депутаты благоустроили один из дворов Московского района в рамках проекта «Городская среда»-4

Виталий Черноокий, депутат Минского городского совета депутатов:
Будет основной акцент на детские площадки, но не забываем и про все остальное, все объекты важны, гражданин пришел, мы должны реагировать, особенно депутатский корпус, для этого народ нас и выбрал.

Депутаты благоустроили один из дворов Московского района в рамках проекта «Городская среда»-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:
Депутат является связующим звеном между обществом и государством. Поэтому совместное благоустройство, совместная работа позволяют минчанам сделать свои дворы красивыми и комфортными для жизни.

Проект охватит все районы столицы. На карте «добрых дел» разные улицы и объекты.

# Социальная инфраструктура # общество # Андрей Бугров # Новости Минска и Минской области

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