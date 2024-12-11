На онлайн-платформу «Народная пятилетка» от белорусов поступило свыше 1,8 тыс. уникальных предложений

Высказать свое мнение и быть услышанным. На онлайн-платформу «Народная пятилетка» от белорусов поступило свыше 1 800 уникальных предложений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента запуска ресурса его уже посетило около 5 000 человек. В некоторые дни был зафиксирован настоящий всплеск активности, когда фиксировалось свыше сотни новых инициатив от населения.

Запретных тем нет. Список разделов, в которых можно высказаться, внушительный: от сельского хозяйства до экономики. Больше всего идей и мнений поступило по поводу работы ЖКХ, здравоохранения, образования и жизни на селе. Показательно, что порядка 45 % всех предложений исходит от молодежи.

Александр Иваненко, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: Молодые люди это, наверное, самые легкие на подъем, у всех есть гаджеты, это легко и просто. Это привычно для молодежи, когда можно оставить где-то в социальности свои комментарии, можно зайти на меркаванне.бел, внести свои предложения, высказать свою какую-то позицию, высказать свои мысли с пониманием того, что вот оно – сегодня ты нажала отправить, оно прилетело, все рассмотрели, и, возможно, уже завтра твоя инициатива будет реализована.

По результатам рассмотренных предложений уже подготовлен ряд документов, которые направлены в органы исполнительной и законодательной власти. Обобщенные мнения передали, в том числе, в Палату представителей Национального собрания, Совет Республики и в Совет Министров для решения конкретных задач.

Андрей Басак, заместитель председателя партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Здесь необходимо понимать, что все-таки мы собираем предложения, мнения, идеи. Вот это вот отличие ее от остальных платформ. Да, и она является анонимной. Эти обращения – свидетельства того, насколько важно сохранить то, что мы имеем, и насколько важно двигаться вперед поступательно, без революции, без потрясений. Люди верят в свое будущее. Они планируют будущее свое. И планируют вместе с государством и в этом государстве.

«Народная пятилетка» доступна для каждого белорусского гражданина. Онлайн-платформа анонимна и размещена на защищенном сервере. Все идеи и предложения будут внимательно рассмотрены. Наиболее зрелые мнения учтут при разработке Программы социально-экономического развития страны на следующую пятилетку и формировании повестки Всебелорусского народного собрания.