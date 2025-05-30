Внеочередной 3-й съезд партии «Белая Русь» пройдёт 28 июня в Минске

Предварительно планируется, что съезд состоится в здании Национальной библиотеки. Участие в нем примут порядка 300 человек. Это члены партии, а также приглашенные гости. Их задача – определить новые пути развития для дальнейшего достижения целей устава партии и ее программы. До проведения съезда запланирован ряд отчетно-выборных конференций в районах и областях страны.

Андрей Басак, заместитель председателя партии «Белая Русь»: Многим нашим руководителям, особенно на местах, достаточно сложно управлять организацией ввиду их совмещения должностей. И мы видим, что нам необходимо сейчас об этом открыто говорить и провести определенный срез, провести ревизию в своих рядах, взять и провести отчетно-выборное собрание, посмотреть, что мы делаем, достигаем ли мы тех программных целей, выполняем ли те программные задачи, которые стоят перед партией. И, исходя из этого, укрепить наши ряды с точки зрения кадрового потенциала, с точки зрения руководящего состава.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь»:

Это и избирательная кампания по формированию парламента, местных органов власти, где партия «Белая Русь» заявила о себе убедительно. Об этом говорит и серьезное представительство в этих органах власти. Президентская кампания, где она тоже выступила узнаваемо, значимо. Мы участвовали в поддержке нашего Президента на выборах. Ну и сейчас, безусловно, как и в любом строительстве, партийное здесь не исключение, наступает новый этап. Наши члены партии, общество ставят перед нами новые задачи. Это и задачи идеологические.

Главная миссия партии «Белая Русь» – выражать и защищать интересы белорусского народа и государства. Несмотря на свой небольшой возраст, а это всего два года, партия уже прошла определенные этапы строительства и сегодня реализует успешные проекты и наработки, участвует в политической жизни страны, ее знаковых процессах и событиях.