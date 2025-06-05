В топе – декларирование денежных средств. Какие новые схемы обмана популярны у мошенников?

В современном мире мошенничество становится все более изощренным и коварным. Люди ежедневно сталкиваются с различными уловками аферистов, которые используют хитрые схемы, чтобы завоевать доверие и похитить личные данные или деньги. Сегодня наш гость даст советы, как распознать опасные схемы и защитить себя от злоумышленников.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какой сейчас топ в нашей стране? Какой самый распространенный вид?