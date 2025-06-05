В топе – декларирование денежных средств. Какие новые схемы обмана популярны у мошенников?

В современном мире мошенничество становится все более изощренным и коварным. Люди ежедневно сталкиваются с различными уловками аферистов, которые используют хитрые схемы, чтобы завоевать доверие и похитить личные данные или деньги. Сегодня наш гость даст советы, как распознать опасные схемы и защитить себя от злоумышленников.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какой сейчас топ в нашей стране? Какой самый распространенный вид?
Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Можно отметить, что самый распространенный, скорее всего, это декларирование денежных средств под видом того, что придут с обыском сотрудники милиции, все денежные средства незадекларированные будут изъяты обыском. Это, наверное, самое основное. Хотя есть и под видом сотрудников «Белтелекома» продление договора. Хотя до сих пор и присутствуют такие эпизоды, как «Алло, мама, я попал в беду», под видом ДТП-мошенничества, где родственники попали в ДТП и требуются помощь. Это основная масса. Хотя в то же время продолжают иметь место такие мошенничества, как продажа в интернете вещей по заранее заниженным ценам, что, опять же, очень интересует наших людей. Покупая такие вещи, они не просматривают, что за магазин, какой у него рейтинг, какие у него реквизиты, есть ли обратная связь и так далее. Ведутся на низкие цены, естественно, переводят деньги. В итоге не получают ни денег, ни товар, который заказали.
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