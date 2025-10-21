Беларусь планирует создать в Ливии птицефабрику и МТК

Лукашенко: очень хорошо знаю ситуацию в Ливии, мы погружены в то, что происходит в этой стране. Подробности.

В дни визита правительственной делегации в Минске открыли торговое представительство Ливии. С одной стороны это наглядно демонстрирует заинтересованность сторон в интенсификации сотрудничества, причем на долгую перспективу, с другой подчеркивает оперативность принятия решений.

Анатолий Линевич, руководитель предприятия «Беллибтрейд»:

Регион для нас новый, почва не наша, своеобразная, тем не менее есть технология, будем ее придерживаться. И я думаю, что результат не заставит себя ждать. Еще необходим управленческий персонал, то есть хорошие менеджеры по направлениям. Это касается и сельского хозяйства, и промышленности. Есть предложение о том, чтобы наши специалисты выезжали периодически в Ливию и свой опыт передавали специалистам ливийским, чтобы они дальше именно по этому опыту работали у себя и на земле, и на производстве.

Наибольших успехов в аграрном сотрудничестве удалось достичь в сфере растениеводства. В отдаленной перспективе есть планы создать в Ливии молочно-товарный комплекс и птицефабрику. А пока же в фокусе внимания конкретные договоренности по поставкам отечественных машин в североафриканский регион. Заключен ряд контрактов с государственными предприятиями.