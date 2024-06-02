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Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии

02 июня 2024 18:56
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Мы чуть ли не каждый день подвергаемся информационным атакам. Иногда сложно устоять даже подготовленным бойцам. Уровень воздействия действительно высокий. Взять тот же миграционный кризис и как ситуацию выкручивают западные СМИ.

Обвиняют Лукашенко в том, что наш Президент чуть ли не сам доставляет на границу мигрантов, что белорусы перевозят их в сопредельные страны, а наши пограничники мигрантов с хлебом-солью провожают. Понятно, что это чушь. Собственно, как и их хваленая демократия, которой обычные люди на Западе уже наелись.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-1

Что говорить, если молодые европейцы все больше поддерживают ультраправых. Так, «Альтернативу для Германии» поддерживают 22 % немцев в возрасте 14-29 лет. Во Франции больше трети молодых людей выступают за «Национальное объединение». Эти данные опубликовала Financial Times. Молодежь в ЕС недовольна, что им навязывают новые культурные ценности на фоне экономического кризиса и бесконечного миграционного потока.

Об обратной стороне демократии на неделе нашему корреспонденту рассказали те, кто был вынужден спасаться бегством от европейских ценностей.

Почему они выбрали своим вторым домом Беларусь и что думают о ситуации в нашей стране? С переселенцами из ЕС встретилась Анастасия Дехтяр.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-4

Погасли все плюсы во Франции. На этой неделе 90 % аптек по всей стране закрыты. Протестуют фармацевты. Пытаются вылечить руководство страны, ведь общественные симптомы – предвестники опасного хронического заболевания. Аптекари требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-7

Впрочем, Пятая республика подкидывает и другие поводы. Сена с душком! Сломалась насосная система, и около 50 миллионов литров сточных вод болтаются между парижскими берегами. Да и до этого казуса уровень фекальных бактерий и так превышал норму в два раза. Подготовка к Олимпиаде в разгаре! Скандалов. Очередных. Кастинг на вынос олимпийского огня завершен. В день открытия его понесут трансгендеры. Полюбуйтесь на эту красоту!

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-10

Западная девальвация ценностей пробивает даже, наверное, двойное дно. А вот такие мультики показывают в немецких детских садах. По сюжету, пардон, два мальчика влюбляются друг в друга. И это, по мнению немецких педагогов, нормально. В Германии уже 5 лет, как расширили половой выбор. То есть пол можно указать, стать самому просто «оно», средний пол законодательно закреплен.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-13

Такие нравы. Но не только ЛГБТ, государственные тренды беспокоят рациональных жителей ЕС. Выдумки некоторых правительств не придают уверенности и в экономической части. Безнадежность окутывает жителей Латвии, только 7 % из них верят, что государство обеспечит достойную старость. Впрочем, народный пессимизм Прибалтики заразен, хотя, возможно, это осознание реального положения дел. Всего 9 % литовцев и 12 % эстонцев согласны, что можно прожить на пенсию. Но и пользоваться накопительной они не спешат, потому что инфляция все обесценит. С этим согласна треть местных жителей. При этом в Эстонии налоги растут даже на пенсию. Вот он, истинный Запад. Абсцесс прорывается, и, чтобы спастись, многие вынуждены браться за чемоданы.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-16

Не очень люблю новости из цирка. Однако та информация, которая периодически поступает из Латвии, делает мне хорошее настроение. В последний раз, в начале апреля, отличился одиозный Марцис Кулис, который назвал шашлык наследием советизма.

Это блогер Соломон. Как и прежде, он считает свободу слова аргументом правды. Собственно, за то, что несправедливость язык не держит за зубами, он вынужден был помахать на прощание Риге рукой еще год назад. Отъезд с Родины – мера вынужденная. Ведь его соратников, тоже блогеров, латвийские власти упекли в тюрьму. Уж слишком громко они ругали чиновников.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-19

Соломон Бернштейн, гражданин Латвии:
Я просто называю вещи своими именами. Я называю дискриминацию дискриминацией, ущемление прав части населения Латвийской Республики, не прячу ее за какими-то высокопарными фразами, а говорю все так, как есть. И части политической элиты Латвии, и силовым ведомствам это не нравится. Это страна, управляемая полностью извне.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-22

Соломон Бернштейн – моряк, поэтому он не то чтобы бежал, а просто не вернулся в Латвию из рейса. Решение принял, так сказать, удаленно, после того как к нему домой заявились сотрудники службы госбезопасности и провели обыск, изъяли всю оргтехнику, все носители информации. Сигнал был принят, и бегство блогера как самосохранение.

Видео про шествие легионеров СС стало красной линией, которую Соломон перешел, и терпение спецслужб Латвии лопнуло. Ведь блогер-наглец провел родственные параллели с эсэсовскими пособниками 1940-х и нынешним евроистеблишментом и нашел много общего.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-25

Соломон Бернштейн:
Свобода – только правильное слово. А остальные слова подвергаются жесточайшей цензуре. Латвия кричит, вообще вся Прибалтика, Европа и весь так называемый цивилизованный мир, что у них независимая пресса, однако мы все видим, что эта независимая пресса существует на вполне определенных источниках, это всем известный фонд Сорос, Open Society, так называемые «Журналисты без границ». В Латвии умер в тюрьме по политическому делу второй человек, который открывал рот. Уже их двое, они просто умерли в тюрьме. О них говорили, то, что о них говорили, не нравилось власть имущим в Латвии, потом их посадили в тюрьму, и они случайно умерли. Не очень хочется повторить эту судьбу, потому что мне кажется, что живой я могу принести немного больше пользы.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-28

Сейчас Соломон обосновался в Беларуси. Работает. В свободное время продолжает вести видеоблог. И теперь он не может не согласиться с белорусской классикой: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць». Он прочувствовал нашу страну, а ведь все познается в сравнении. И вот откровенное признание.

Соломон Бернштейн:
Мне нравится порядок в Беларуси, потому что если на Западе, грубо говоря, то, что они называют цивилизованным миром, они соблюдают правила под страхом. А здесь соблюдают правила из рациональности и целесообразности. Та правовая и культура жизни, которая сформировалась в Беларуси за 30 лет независимости, она мне нравится гораздо больше, чем то, что я наблюдал в цивилизованной Европе.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-31

Лилия Бурунова, гражданин Литвы:
Мы приехали сюда в конце лета, в августе. Уже скоро год, совершенно нет сожаления, что мы сделали такой шаг в своей жизни. Это видно по детям.

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии-34

История переезда этого большого семейства, как и сами признаются, – трудное и авантюрное решение. Что же заставило благополучную семью покинуть созданный домашний очаг в еврозоне? Литовцы Лилия и Владимир в апреле 2023 года отправились в Беларусь на разведку. До этого ни разу у нас не были, безвиз стал поводом для вылазки, а еще довлели мысли – ценностные ориентиры, проповедуемые Европой, просто выживают целомудренную семью. Ни плакаты на выезде из Литвы о якобы вербовке нашими чекистами, ни россказни западной пропаганды их не пугали. Важно было лишь личное впечатление.

Подробности в видео.

# Международная политика # общество # Анастасия Дехтяр

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