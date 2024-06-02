Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии

Мы чуть ли не каждый день подвергаемся информационным атакам. Иногда сложно устоять даже подготовленным бойцам. Уровень воздействия действительно высокий. Взять тот же миграционный кризис и как ситуацию выкручивают западные СМИ. Обвиняют Лукашенко в том, что наш Президент чуть ли не сам доставляет на границу мигрантов, что белорусы перевозят их в сопредельные страны, а наши пограничники мигрантов с хлебом-солью провожают. Понятно, что это чушь. Собственно, как и их хваленая демократия, которой обычные люди на Западе уже наелись.

Что говорить, если молодые европейцы все больше поддерживают ультраправых. Так, «Альтернативу для Германии» поддерживают 22 % немцев в возрасте 14-29 лет. Во Франции больше трети молодых людей выступают за «Национальное объединение». Эти данные опубликовала Financial Times. Молодежь в ЕС недовольна, что им навязывают новые культурные ценности на фоне экономического кризиса и бесконечного миграционного потока. Об обратной стороне демократии на неделе нашему корреспонденту рассказали те, кто был вынужден спасаться бегством от европейских ценностей. Почему они выбрали своим вторым домом Беларусь и что думают о ситуации в нашей стране? С переселенцами из ЕС встретилась Анастасия Дехтяр.

Погасли все плюсы во Франции. На этой неделе 90 % аптек по всей стране закрыты. Протестуют фармацевты. Пытаются вылечить руководство страны, ведь общественные симптомы – предвестники опасного хронического заболевания. Аптекари требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат.

Впрочем, Пятая республика подкидывает и другие поводы. Сена с душком! Сломалась насосная система, и около 50 миллионов литров сточных вод болтаются между парижскими берегами. Да и до этого казуса уровень фекальных бактерий и так превышал норму в два раза. Подготовка к Олимпиаде в разгаре! Скандалов. Очередных. Кастинг на вынос олимпийского огня завершен. В день открытия его понесут трансгендеры. Полюбуйтесь на эту красоту!

Западная девальвация ценностей пробивает даже, наверное, двойное дно. А вот такие мультики показывают в немецких детских садах. По сюжету, пардон, два мальчика влюбляются друг в друга. И это, по мнению немецких педагогов, нормально. В Германии уже 5 лет, как расширили половой выбор. То есть пол можно указать, стать самому просто «оно», средний пол законодательно закреплен.

Такие нравы. Но не только ЛГБТ, государственные тренды беспокоят рациональных жителей ЕС. Выдумки некоторых правительств не придают уверенности и в экономической части. Безнадежность окутывает жителей Латвии, только 7 % из них верят, что государство обеспечит достойную старость. Впрочем, народный пессимизм Прибалтики заразен, хотя, возможно, это осознание реального положения дел. Всего 9 % литовцев и 12 % эстонцев согласны, что можно прожить на пенсию. Но и пользоваться накопительной они не спешат, потому что инфляция все обесценит. С этим согласна треть местных жителей. При этом в Эстонии налоги растут даже на пенсию. Вот он, истинный Запад. Абсцесс прорывается, и, чтобы спастись, многие вынуждены браться за чемоданы.

Не очень люблю новости из цирка. Однако та информация, которая периодически поступает из Латвии, делает мне хорошее настроение. В последний раз, в начале апреля, отличился одиозный Марцис Кулис, который назвал шашлык наследием советизма. Это блогер Соломон. Как и прежде, он считает свободу слова аргументом правды. Собственно, за то, что несправедливость язык не держит за зубами, он вынужден был помахать на прощание Риге рукой еще год назад. Отъезд с Родины – мера вынужденная. Ведь его соратников, тоже блогеров, латвийские власти упекли в тюрьму. Уж слишком громко они ругали чиновников.

Соломон Бернштейн, гражданин Латвии:

Я просто называю вещи своими именами. Я называю дискриминацию дискриминацией, ущемление прав части населения Латвийской Республики, не прячу ее за какими-то высокопарными фразами, а говорю все так, как есть. И части политической элиты Латвии, и силовым ведомствам это не нравится. Это страна, управляемая полностью извне.

Соломон Бернштейн – моряк, поэтому он не то чтобы бежал, а просто не вернулся в Латвию из рейса. Решение принял, так сказать, удаленно, после того как к нему домой заявились сотрудники службы госбезопасности и провели обыск, изъяли всю оргтехнику, все носители информации. Сигнал был принят, и бегство блогера как самосохранение. Видео про шествие легионеров СС стало красной линией, которую Соломон перешел, и терпение спецслужб Латвии лопнуло. Ведь блогер-наглец провел родственные параллели с эсэсовскими пособниками 1940-х и нынешним евроистеблишментом и нашел много общего.

Соломон Бернштейн:

Свобода – только правильное слово. А остальные слова подвергаются жесточайшей цензуре. Латвия кричит, вообще вся Прибалтика, Европа и весь так называемый цивилизованный мир, что у них независимая пресса, однако мы все видим, что эта независимая пресса существует на вполне определенных источниках, это всем известный фонд Сорос, Open Society, так называемые «Журналисты без границ». В Латвии умер в тюрьме по политическому делу второй человек, который открывал рот. Уже их двое, они просто умерли в тюрьме. О них говорили, то, что о них говорили, не нравилось власть имущим в Латвии, потом их посадили в тюрьму, и они случайно умерли. Не очень хочется повторить эту судьбу, потому что мне кажется, что живой я могу принести немного больше пользы.

Сейчас Соломон обосновался в Беларуси. Работает. В свободное время продолжает вести видеоблог. И теперь он не может не согласиться с белорусской классикой: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць». Он прочувствовал нашу страну, а ведь все познается в сравнении. И вот откровенное признание. Соломон Бернштейн:

Мне нравится порядок в Беларуси, потому что если на Западе, грубо говоря, то, что они называют цивилизованным миром, они соблюдают правила под страхом. А здесь соблюдают правила из рациональности и целесообразности. Та правовая и культура жизни, которая сформировалась в Беларуси за 30 лет независимости, она мне нравится гораздо больше, чем то, что я наблюдал в цивилизованной Европе.

Лилия Бурунова, гражданин Литвы:

Мы приехали сюда в конце лета, в августе. Уже скоро год, совершенно нет сожаления, что мы сделали такой шаг в своей жизни. Это видно по детям.