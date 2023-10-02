Какая семья может считаться благополучной? Обсудили эксперты

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы начали программу с того, что семьям дают возможности экономические: и деньги, и социальные льготы. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Что мы понимаем под благополучной семьей? Семья, у которой есть достаток? Кирилл Казаков:

Мерило одно – достаточная равно благополучная. Ольга Шпилевская:

Извините, семья может быть обеспеченной (это показал 2020 год), и денег может хватать, но не хватать патриотизма, любви к родине, к истории, к своим корням. Наличие денег чаще портит людей, нежели их воспитывает. Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас приходим к тому, что та самая «полноценность» не может быть без материального и морального, вот этого баланса. У нас нет этой наполненности. 14-летняя девочка осквернила памятник. Кто виноват в ее воспитании? Подробнее.

Ольга Шпилевская:

Когда я была в Китае, вот что мне китайцы сказали по поводу своих очень богатых людей: чем богаче китаец, тем больше он патриот. Тем больше он знает про свою родину, тем больше он пытается своей родине отдать. Поймите, что бы ни делала школа, она такие же жесты покажет любому учителю истории, любому заучу или директору школы, выйдя и ничего не услышав от него. Если об этом не говорят дома, если об этом она не слышит из уст своих родителей, и уже не в подростковом возрасте. В подростковом возрасте они мам и пап не слушают, у них другие авторитеты и они живут другими принципами. Здесь их перевоспитать сложно. Но если вы с пеленок, условно, с горшка рассказываете. Вот мама, наверное, многодетная может лучше рассказать: ваши дети бы так поступили? Кирилл Казаков:

Смогли бы так сделать? Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:

Нет, конечно, не могли бы поступить. Мне кажется, что воспитание должно, естественно, идти из семьи. Но дети смотрят и на сверстников. И обязательно это должно начинаться с детского сада. И обязательно это должно быть в школе. Я скажу так: после 2020 года в школе немножко все меняется, больше патриотизма. Это радует. Но учителя в связи со своей большой загрузкой по каким-то планам, материалам с опаской либо с оглядкой об этом говорят, прививают детям такие ценности. Потому что родители тоже разные. Алена Сырова:

Боятся реакции родителей?

Галина Гуменюк:

Боятся реакции родителей. Потому что самую главную задачу, обучать детей, они выполняют. Но привлечь детей полностью, традиции прививать, любовь к родине они немножко боятся, потому что родители выросли тоже разные. Есть определенное поколение с 20 до 30 лет, которые совсем ничего не понимают. Они не понимают, для чего детям становиться октябрятами, для чего в пионеры их надо принимать, БРСМ. Кстати, хочу сказать, в нашем городе про БРСМ было мало слышно до 2020 года. Сейчас это видно, сейчас это слышно, сейчас начинают вовлекать. А до этого это было… Кирилл Казаков, СТВ:

Понятие неблагополучной семьи у нас все-таки зиждется на экономических показателях? Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Я абсолютно согласна, что если мы рассматриваем в правовом аспекте – это одно, это некие рамки малообеспеченности. Но нам нужно обязательно смотреть шире. Потому что благополучная семья, где нет любви к собственным детям и уважения к родителям – это хуже. Денег много, но это все очень… Алена Сырова, СТВ:

Вам скажут: я люблю своего ребенка, я кормлю его только конфетами.