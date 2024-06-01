Что такое аллергический ринит и как он проявляется? Пообщались с врачом

Аллергический ринит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, которое развивается в результате контакта с аллергеном. С каждым годом число пациентов с таким диагнозом неуклонно растет.

Мария Лобачева, врач-оториноларинголог медицинского центра «Мерси»:

Аллергический ринит – это напасть, которая может возникнуть абсолютно в любом возрасте. Например, у меня в памяти была женщина, у которой в 80 лет впервые выявили бронхиальную астму и аллергический ринит. Симптомы такого недуга немного схожи с проявлениями простуды. Как правило, это насморк, зуд, чихание и конъюнктивит. Однако в отличие от ОРВИ, человек себя чувствует здоровым. Аллергический ринит бывает сезонный – поллиноз. Возникает он на пыльцу ветроопыляемых растений.

Мария Лобачева:

Ринит аллергический может быть круглогодичным. Это состояние, которое возникает из-за контакта с какими-то привычными бытовыми аллергенами. Также аллергический ринит может быть профессиональным. То есть это те раздражители, которые встречаются в наших некоторых профессиях. Например, очень часто ко мне приходят такие профессии, как мастера маникюра, колористы, люди из бьюти-сферы, то же наращивание ресниц. Они постоянно их контактируют с клеем, с какими-то лаками, что постепенно приводит к развитию профессионального аллергического ринита. Среди бытовых аллергенов самым частым и опасным считается пыль. Главный аллергенный компонент пыли – это домашний пылевой клещ. Он есть практически в каждом доме, а его основное место обитания – это постель.

Мария Лобачева:

Если мы рассматриваем вариант поллиноза, то есть сезонного аллергического ринита, на территории Беларуси самый частый аллерген – это береза и ольха. В аллергический ринит, сезонный, нужно войти заблаговременно, то есть лечение начинать не в моменте, а за две, а то и три недели до предполагаемого цветения. Сейчас на многих порталах, на многих сайтах есть не только время цветения, но и даже по каждому дню описывают количество пыльцы в окружающем воздухе. Также довольно частым аллергеном являются сорные травы. И уже позже, где-то к августу, это полевые травы. То есть рожь, гречиха.

При аллергическом рините важно как можно быстрее обратиться к врачу. Нос нам нужен для дыхания. За счет его заложенности возникает кислородное голодание. Также такое заболевание может стать платформой для присоединения чего-то большего.

Мария Лобачева:

Аллергический ринит, он сам по себе заболевание хроническое. То есть его вылечить невозможно. Наша задача, задача врача – научить человека с этим жить, рассказать ему, что делать, чтобы минимизировать клинические проявления, и своевременно подбирать рабочую, действенную терапию. Самый информативный вид диагностики – это, конечно же, специфические иммуноглобулины. Но когда ты определяешь конкретную аллергию, например, на рожь, на кролика, на кошку, на собаку, и у тебя повышены значения, то, конечно же, мы можем сделать стопроцентный вывод, что у данного человека есть такая аллергия.

Основа лечения – это в первую очередь исключение аллергена из жизни пациента. Важно очищать слизистые, так как именно через слизистую носа или глаз аллерген попадает в наш организм. Мария Лобачева:

Есть конкретные клинические протоколы, где все начинается ступенчато. Первая ступенька – это антигистаминные препараты. Это то, что заблокирует гистамин. Если данная ступенечка не помогает, то мы перескакиваем на вторую ступенечку. Это специальные спреи в нос, интернозальные глюкокортикостероиды, которые обладают противоотечным, противовоспалительным и противоаллергическим действием. Если сочетание этих ступенечек либо только вторая ступенечка нам не помогают, мы перескакиваем на третью ступенечку. Это более узкие препараты, блокаторы лейкотриеновых рецепторов. И если первая, вторая, третья ступенька нам не помогли, если наша жизнь некомфортна, то это уже запрос на АСИТ. Специфическую иммунотерапию. Это что-то по типу вакцины от аллергии.