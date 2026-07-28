Кушнаренко оценил готовность Дзержинска к областному празднику «Дажынкi»

Дзержинск, который стал областной столицей «Дажынак», готовится принять двойной праздник – фестиваль тружеников села и свое 880-летие. До главного события, 19 сентября, осталось меньше двух месяцев. Готовность ключевых объектов – 80%, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

28 июля в Дзержинске прошел очередной штаб. Оценил ход работы и председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Главная точка притяжения праздника – центральная площадь. Именно здесь развернутся основные торжественные мероприятия. Площадь преображается кардинально – ее территория увеличится на 45%. А новая пешеходная зона соединит здание райисполкома с городским парком, где будет создано единое прогулочное пространство. Обновленную локацию украсит фонтан и около 9 тысяч растений. Появятся и новые туристические точки.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Любой гость сможет, походив по центру, рассмотрев муралы, нанесенные на центральное здание, познакомиться со всей многовековой историей города Дзержинска. Новые зоны, которые оборудованы в центральной части, – это зоны отдыха, зоны туристические. Будут оборудованы специальными местами, где люди не просто могут посидеть, можно активно вовлекаться в чтение, обмениваться литературой. Будет новое арт-пространство, которое будет организовано в парке, будет выполнено с использованием современных технологий, световых решений, конструкторских решений.

Особое внимание уделяют обновлению жилфонда. Строители уже заменили кровли, водостоки и цоколи во многих зданиях, благоустраивают придомовые территории.