Рост числа заболевших респираторными инфекциями ожидают в Беларуси к началу февраля

Существенный рост заболеваемости респираторными инфекциями в Беларуси медики ожидают к началу февраля. При этом отечественное здравоохранение готово к любому развитию событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране применяют новейшую тест-систему, которая работает по принципу три в одном. Она позволяет одновременно определить наличие вирусов гриппа А, В и коронавируса. Такой комплексный подход позволяет медикам оперативно назначить необходимое лечение, чтобы исключить риск осложнений и ускорить выздоровление.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Мы давно занимаемся разработкой диагностических препаратов для выявления респираторных возбудителей. Нами разработана широкая линейка для вирусов гриппа, а также для других не гриппозных возбудителей для SARS-CoV-2. Одной из последних наших разработок явилась разработка тест-системы, которая позволяет одновременно в одну стадию проводить выявление генетического материала вируса гриппа А, В и SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В республике осуществляется лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных возбудителей. То, что мы видим в настоящее время, ситуация по заболеваемости, показатели находятся в пределах средних многолетних значений. То есть нет каких-то цифр, каких-то показателей, которые бы вызывали опасения и приводили бы к необходимости ведения каких-то дополнительных мероприятий.

Отдельное внимание в Беларуси уделяют прививочной кампании. Она охватила уже более одного миллиона белорусов, из них свыше 256 тысяч детей. Медики призывают при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу.