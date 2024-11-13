О чём говорят на аншлаговых «Знаковых встречах» – ответил один из организаторов марафона

17 сентября на торжественном мероприятии ко Дню народного единства Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил о старте республиканской акции «Марафон единства». Этот проект обещает стать настоящим праздником традиций, национальной культуры, талантов наших людей и красоты белорусской души. Акция охватит все областные и крупные районные города нашей страны. Это всевозможные выставки, а также экскурсии и, конечно, концерт. У наших граждан появится прекрасная возможность увидеть всю палитру талантов нашей родной земли, и, конечно, прикоснуться к богатому наследию нашей национальной культуры. Что в программе марафона и какие сюрпризы подготовили организаторы – об этом и не только поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства», директор ООО «Музыкальная медиакомпания»:

Для меня этот проект особенный. Потому что мы уходим после таких мероприятий с чувством гордости за свою страну. Мы уже видели вживую наших космонавтов Марину Василевскую и Олега Новицкого на одном из мероприятий «Знаковая встреча», мы видели чемпионов гонки Париж-Дакар, мы общались с министром информации Маратом Сергеевичем Марковым на тему фейков, как они создаются и как отличать правду от неправды. То есть там действительно поднимались интересные жизненные темы, и мы обсуждаем, и задаем вопросы, и общаемся на тему, почему мы любим свою страну и почему ей гордимся. Собирается очень много людей – просто аншлаги, эти мероприятия анонсируются, освещаются. Более того, я вам скажу, эти мероприятия проходят в нестандартных местах. Например, встреча с космонавтами проходила на железнодорожном вокзале в Молодечно. Большой спрос, большой интерес у людей.

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