Как устроены «НЕскучные НЕлекции», объяснила замминистра образования

17 сентября на торжественном мероприятии ко Дню народного единства Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил о старте республиканской акции «Марафон единства». Этот проект обещает стать настоящим праздником традиций, национальной культуры, талантов наших людей и красоты белорусской души. Акция охватит все областные и крупные районные города нашей страны. Это всевозможные выставки, а также экскурсии и, конечно, концерт. У наших граждан появится прекрасная возможность увидеть всю палитру талантов нашей родной земли, и, конечно, прикоснуться к богатому наследию нашей национальной культуры. Что в программе марафона и какие сюрпризы подготовили организаторы – об этом и не только поговорим в так-шоу «Точки над «i».

Екатерина Петруцкая, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Нескучные, потому что там принимают участие очень нескучные люди. И не лекции, потому что мы разбираем одно, но очень важное для всех понятие – это понятие «выбор». Это понятие помогают ребятам разбирать нескучные гости. Наши «НЕскучные НЕлекции» завершаются исполнением песен. Мы обсуждаем понятие «выбор», то есть какой самый сложный был выбор у этих людей, как они с этим выбором справились, кто им помог осуществить этот выбор, поэтому у нас получается такое очень нескучное общение с нескучными людьми. И совсем не лекция – по времени они немногим больше, чем 45 минут. Проходят даже в неформальной обстановке. То есть мы не проводим эти встречи в обыкновенных учебных аудиториях и мы даже не берем актовые залы. Мы проводим в свободной форме, в свободных фойе в колледжах в тех городах, куда приезжает марафон. Поэтому так и получился такой вот формат «НЕскучных НЕлекций» А самое главное, что мне говорят мои коллеги, что теперь понимают, что значит использовать нестандартные формы работы с молодежью.