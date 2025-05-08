Мини-парад под окнами и военные песни – сотрудники Минобороны поздравили ветеранов ВОВ

Среди них – Михаил Шашков, Лидия Волкова и Павел Перцев. Представители военного ведомства поблагодарили героев за неоценимый вклад в освобождение Родины и вручили юбилейную медаль. Оркестр и артисты Драматического театра белорусской армии порадовали ветеранов ярким выступлением.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке: Подарок отличный, лучшего не придумаешь. Он ложится сюда, вспоминаешь и молодость, и старость, и тяжелые годы, и радостные годы. Все вместе сразу, вот так вот поднимается и веселит душу.

Алексей Тицкий, заместитель начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Сегодня, в преддверии нашего священного праздника Дня Победы, вся страна, естественно, Вооруженные Силы склоняют голову перед нашими ветеранами, перед нашими героями, которые не просто принесли миру Победу, а они отстояли саму жизнь. Сегодня, когда Запад пытается переформатировать, переписать всю историю, в нашей стране делается все для того, чтобы это сохранить, приумножить и передать будущему поколению нашу память о Великой Победе.

В Беларуси традиционно с особой заботой относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, обеспечивая им достойную жизнь. Нуждающимся оказывают уход и различную помощь. В преддверии 9 Мая их посещает особенно много гостей из министерств, ведомств и молодежных организаций.