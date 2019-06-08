Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

Новости Беларуси. Предварительный отбор для участия в ней прошли 80 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже традиционное мероприятие. В 2019 году оно приурочено к 75-летию освобождения Беларуси. Лучше всех с непростыми заданиями справились борисовская команда «Патриот» и могилевская «Наследники».

Ева Милищенко, участница соревнований:

Тренировки проходят у нас каждый день – строевая подготовка, тренировка на полосе препятствий.

Алексей Тицкий, заместитель начальника центра по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы 72 объединенного учебного центра:

С радостью дети приезжают к нам. Один из интересных элементов – они обязательно должны на республиканской «Зарничке» переночевать, почувствовать, в каких условиях проживает солдат, посмотреть на солдат, которые несут дневальную службу.