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Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»

08 июня 2019 14:32
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Новости Беларуси. Предварительный отбор для участия в ней прошли 80 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»-1

Это уже традиционное мероприятие. В 2019 году оно приурочено к 75-летию освобождения Беларуси. Лучше всех с непростыми заданиями справились борисовская команда «Патриот» и могилевская «Наследники».

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»-4

Ева Милищенко, участница соревнований:
Тренировки проходят у нас каждый день – строевая подготовка, тренировка на полосе препятствий.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»-7

Алексей Тицкий, заместитель начальника центра по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы 72 объединенного учебного центра:
С радостью дети приезжают к нам. Один из интересных элементов – они обязательно должны на республиканской «Зарничке» переночевать, почувствовать, в каких условиях проживает солдат, посмотреть на солдат, которые несут дневальную службу.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»-10

Ребята не только ощутили азарт побед, но и познакомились с военными буднями. Особый интерес вызвала экскурсия по армейскому учебному центру.

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»-13

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»-15

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Ева Милищенко # Алексей Тицкий # Фотофакт

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