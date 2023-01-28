Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты

Перенесемся на самый холодный континент планеты. Сказочные ландшафты открываются нам благодаря белорусским полярникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки километров они преодолели по бескрайним ледяным далям, чтобы в том числе поздравить ученых нашей страны с профессиональным праздником, который отмечается 29 января.

Ну и подарок от участников Белорусской антарктической экспедиции – первый внутриконтинентальный научный поход в ранее неизученный район материковой части Антарктиды.

Алексей Гайдашов, начальник 15-й Белорусской антарктической экспедиции:

Сегодня мы на высшей точке обследуемого горного массива – 1 451 метр – поднимаем флаги Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси и профсоюза работников образования и науки в честь профессионального праздника – Дня белорусской науки.

На взятой высоте полярники заложили памятную капсулу с государственной символикой Беларуси, списком сотрудников экспедиции и кратким описанием научных целей и задач нашей страны на холодном континенте.