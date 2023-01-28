Прямой эфир

Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты

28 января 2023 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перенесемся на самый холодный континент планеты. Сказочные ландшафты открываются нам благодаря белорусским полярникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки километров они преодолели по бескрайним ледяным далям, чтобы в том числе поздравить ученых нашей страны с профессиональным праздником, который отмечается 29 января.

Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты-1

Ну и подарок от участников Белорусской антарктической экспедиции – первый внутриконтинентальный научный поход в ранее неизученный район материковой части Антарктиды.

Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты-4

Алексей Гайдашов, начальник 15-й Белорусской антарктической экспедиции:
Сегодня мы на высшей точке обследуемого горного массива – 1 451 метр – поднимаем флаги Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси и профсоюза работников образования и науки в честь профессионального праздника – Дня белорусской науки.

На взятой высоте полярники заложили памятную капсулу с государственной символикой Беларуси, списком сотрудников экспедиции и кратким описанием научных целей и задач нашей страны на холодном континенте.

Белорусские полярники поздравили страну с Днём науки. Кадры с самого холодного континента планеты-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Ученые # общество # Алексей Гайдашов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»
28 января 2023 10:03

Перевернём ваше представление о школьном питании и обсудим новое меню в столовых. Анонс «Большого города»

Кубраков: нужно усиливать профработу с одинокими и престарелыми, которые часто становятся жертвами мошенников
28 января 2023 09:16

Кубраков: нужно усиливать профработу с одинокими и престарелыми, которые часто становятся жертвами мошенников

11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями
28 января 2023 08:18

11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями