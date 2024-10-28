Дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции
В Минске дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции. На самый холодный материк земли отправятся 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих экспедиций Алексея Гайдашова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состав исследователей входят научные сотрудники Академии наук Беларуси, Белгосуниверситета, Белгидромета и других организаций. Чтобы отправится в экстремальное путешествие, претенденты прошли углубленное медицинское обследование, проверку на восстанавливаемость организма, двухэтапное психологическое тестирование.
Сегодня в Антарктиде работают представители 54 стран. Впервые белорусы начали исследовать снежный континент в конце 50-х годов прошлого века. Они были в числе первых советских экспедиций. С 2006-го наша страна проводит самостоятельные научные исследования на Южном полюсе планеты.
Никита Изидеров, начальник сезонной полевой базы «Гора Вечерняя»:
Это работа в первую очередь, но всегда под таким впечатлением, что находишься в таком необычном месте, так далеко от дома. Ну и красоты, конечно, завораживают.
Алексей Гайдашов, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси:
Мы ежегодно с первых лет работы белорусских антарктических экспедиций привозим оттуда величайшим трудом добытые уникальные образцы, материалы, результаты наблюдений. Наша задача – дальше развивать освоение и исследование антарктического континента, в том числе и в практической плоскости.
В Антарктиде полярники проведут исследования в области биологии, микробиологии, физики атмосферы, сейсмологии, метеорологии в разрезе понимания глобальных изменений климата. Команда отправится к месту назначения в начале ноября и пробудет там до середины апреля 2025 года.