В Минске дан старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции. На самый холодный материк земли отправятся 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих экспедиций Алексея Гайдашова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав исследователей входят научные сотрудники Академии наук Беларуси, Белгосуниверситета, Белгидромета и других организаций. Чтобы отправится в экстремальное путешествие, претенденты прошли углубленное медицинское обследование, проверку на восстанавливаемость организма, двухэтапное психологическое тестирование.

Сегодня в Антарктиде работают представители 54 стран. Впервые белорусы начали исследовать снежный континент в конце 50-х годов прошлого века. Они были в числе первых советских экспедиций. С 2006-го наша страна проводит самостоятельные научные исследования на Южном полюсе планеты.