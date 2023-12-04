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Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи

04 декабря 2023 14:17
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Белорусские шахматисты в очередной раз на пьедестале. В Сочи завершился первый командный Кубок России. Мужскую команду представляли известные интеллектуалы: международный мастер Вячеслав Зарубицкий, гроссмейстеры Андрей Горовец и Алексей Александров, мастера ФИДЕ Максим Царук и Михей Науменко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи-1

Белорусы показали блестящую игру с шахматистами из Якутии. Итог турнира решился по очкам, у нас их 12. Это стало вторым результатом. 14 у команды из Москвы, лидером которой выступает Даниил Дубов.

Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи-4

Всего в чемпионате участвовало 11 мужских сборных и семь женских. Белоруски также показали достойный результат – восемь очков и третье место. За нашу сборную играли Варвара Полякова, Александра Тарасенко, Ксения Норман, Юлия Леонова и Ксения Зеленцова.

# Шахматы # Вячеслав Зарубицкий # Андрей Горовец # Алексей Александров # Фотофакт

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