Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи

Белорусские шахматисты в очередной раз на пьедестале. В Сочи завершился первый командный Кубок России. Мужскую команду представляли известные интеллектуалы: международный мастер Вячеслав Зарубицкий, гроссмейстеры Андрей Горовец и Алексей Александров, мастера ФИДЕ Максим Царук и Михей Науменко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы показали блестящую игру с шахматистами из Якутии. Итог турнира решился по очкам, у нас их 12. Это стало вторым результатом. 14 у команды из Москвы, лидером которой выступает Даниил Дубов.