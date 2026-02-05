«С ними будет тяжело». Тиханский о милитаризации офиса Зеленского

Григорий Азаренок, СТВ:

Даже война в Украине. Кто-то же встречается в Абу-Даби. Глава ГУР ГШ Российской Федерации и Буданов – глава администрации, но он глава ГУР разведки украинской. Буданов заканчивал уже не советскую школу, а глава ГУР ГШ Генерального штаба России заканчивал советскую. Но учителя у Буданова точно были, может он британские курсы проходил, но учителями военными у него точно были советские офицеры. Ну и все, что выше майора, все равно там (и ВСУ, и ВС РФ) еще начинали они лейтенантами в советское время наверняка. Ну, может быть, курсантами.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Таких уже нет. Это если в российской армии только есть, но все те люди, которые в Украине были хоть как-то где-то чем-то связаны с советским прошлым, это полностью было Зеленским зачищено. Сегодня назвать кого-то, кто начинал в советской военной школе – практически невозможно. Остался один командующий ВСУ. Еще пару человек, Дропатый еще там заканчивали академию. Все, больше никого уже нет.

А вот такие вот яркие выходцы, которые как Буданов, ну что ж, милитаризовать. Получилась у него администрация, такая милитаризованная администрация. Об этом никто не говорит, а ведь можно было поинтересоваться. Например, когда Буданов пришел, как они называют, не в администрацию, а в офис президента Украины, он же практически 50 % заменил сотрудников. Кем? Разведчиками. А кого он знает? Ну, конечно. А почему он знает? Вот оттуда надо и плясать. Милитаризация офиса Зеленского, не знаю, насколько внутри для них, для украинцев это положительно сыграет, но в плане переговорном и в плане вообще дипломатических каких-то шагов с ними будет довольно тяжело.

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