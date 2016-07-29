Как сделать облака из молока: необычный фестиваль прошёл в Бресте

Новости Беларуси. Впрочем, топило Брест сегодня не только обильными осадками.

В городе потекли настоящие молочные реки.

Там в рамках празднования Дня города проходит первый в Беларуси молочный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облачно без прояснений с обильными осадками в виде молока – один из скверов Бреста превратился в настоящий молочный рай. Тут и ферма с открытой лужайкой, и мастер-класс по приготовлению молочных блюд, и дегустации на любой вкус. Первый в Беларуси праздник молока не омрачил даже проливной дождь.

Яна Козак и Арина Шикула, жители Бреста:

Июльские праздники это шикарно, круто, потому что эти мероприятия завлекают людей, молодежь. Все веселятся, танцуют, всем весело. Много эмоций получаем.

Анастасия Кирикович, житель Бреста:

Конечно хорошо, вон ребенку весело много детей, мимы занимаются. Площадки для детей, вкусности раздают деткам

От буренки до прилавка – весь процесс как на ладони.

Все наглядно и понятно как обычному покупателю, так и гурману. Кстати, и они всегда были высокого мнения о продукции крупнейшей брестской «молочки». Тот самый случай, когда качество – дело чести.

Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Савушкин Продукт»:

Причиной для проведения подобного фестиваля стала информация о том, что белорус в год употребляет 280 килограммов молока и молочных продуктов. А норма ВОЗовская, рекомендованная, соответствует 340 килограммов на душу населения. То есть, мы, белорусы немного не доедаем молочных продуктов, и это несмотря на то, что у нас огромная молочная отрасль.

Богатые традиции одной из крупнейших в Беларуси молочных компаний складывались десятилетиями. Недаром, заказы поступают со всех уголков планеты. И все же, самый взыскательный и веский – взгляд местного покупателя.

Александр Артюшевский, житель Волковыска:

Брестскую молочную мы пробуем всегда. Это очень вкусный продукт.

Молочное кафе, облако спокойного отдыха и увлекательный молочный квест

И все это под родной и любимый йогурт, сметану, творог и масло. Главные ингредиенты праздника «Облака свежего молока».

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

«Савушкин продукт», начиная со своего рождения, работало, работает и будет работать для людей, для своих покупателей. Я вижу, что с кажды годом всё больше и больше в нас влюбляются.

Первому белорусскому молочному фесту не стала помехой даже ненастная погода. Праздник продолжается, причем немало интересного – концерт и фейерверк – еще впереди.