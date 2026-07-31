Будет на самом видном месте! Лукашенко подарили скульптуру коровы

Сегодня, 31 июля, Александр Лукашенко с рабочим визитом в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот он самый вкусный момент сегодняшнего визита Первого. У «Савушкиного» орден Трудовой Славы, а генеральный директор, который полвека верен производству, – полный кавалер. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это герой Беларуси. Три ордена, которые он имеет, приравниваются к Герою Беларуси, может, даже ценнее.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Вы когда-то на одном из выступлений сказали, что корова – это кормилица народа. Мы вас полностью поддерживаем. На самом деле говорим, сказано, сделано. Я хочу вам в дар. Ваше распоряжение было в каждой области. Вот мы хотим, чтобы вы приняли у нас в дар, эту корову. Вы мне вложили в нее все – и красоту, и теплоту. Александр Лукашенко:

Ну, на «Савушкин продукт» похожа корова. Спасибо за этот подарок. Обещаю, что будет на самом видном месте. Когда приедешь во Дворец Независимости, в Минске будешь, я покажу тебе.