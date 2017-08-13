Проблемы АПК, средняя зарплата, посещение «Савушкиного продукта»: итоги рабочей поездки Президента в Брестскую область

Новости Беларуси. Технические и практические вопросы АПК были в центре внимания рабочей поездки Президента по Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства знаковых объектов к 1000-летию Бреста, а также работой модернизированных предприятий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зашла речь и о средней зарплате по стране. В том числе и на отстающих производствах. Ферма в коссовском хозяйстве Брестской области входит в число так называемых сложных. И Президента здесь не ждали. Но кортеж въезжает во двор. Глава государства хочет лично посмотреть, как обстоят дела и что еще нужно на этом конкретном примере, чтобы выйти на устойчивую прибыль. На ремонт своими силами пока в хозяйстве не заработали, хотя предприятие уже идет по пути «оздоровления».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

200 тысяч мы денег найдем. Но здесь должна быть идеальная ферма к ноябрю месяцу. С идеальным содержанием скота и идеальными людьми.

Реконструкция, модернизация, строительство новых. Несколько лет назад было принято решение довести до ума по стране порядка 1200 ферм. Разработали программу развития молочной отрасли. Сегодня жизнь подтверждает: тот, кто имеет молоко экстракласса, снимает сливки рентабельности. Потому на оставшиеся по программе фермы – а их чуть более 300 – средства найдут. Решено в кратчайшие сроки доработать схему сенажных траншей – эти устройства позволяют сохранять корм для животных в должном качестве, что напрямую влияет на сорт и объем молока. Александр Лукашенко:

Сенажную траншею надо построить там, где перспективно будет размещена ферма, где она будет всегда. В этом, будущем году мы должны построить. Второе. Построить нам надо эти 1200 ферм – кровь с носа. У нас немного осталось их. Надо примерно 80 миллионов долларов, но это по подсчетам, а начнем строить, так и в 50 вложимся. Я сейчас скажу, что надо сделать. Эти фермы, как и траншеи, особенно к этим фермам – прежде всего, мы должны построить в этом и будущем году. За полтора года эти вопросы нужно снять. Наша хваленая так называемая позиция пятой колонны хихикала: вот Президент, если кое-чего заставляет, план строительства ферм. Навошта гэта трэба? Вы вот сегодня уже все понимаете: не было бы того решения, сегодня не осталось бы сельского хозяйства. Так вы хоть деньги имеете, а кто молоко имеет хорошее, тот вообще хорошо живет. Разумеется, отправляясь в Брестскую область, Президент осматривает поля. Уборка идет, но темпы нужно ускорить. В отстающие районы следует перебросить силы.

А это еще одна неожиданная встреча. Супруги Николай и Ирина. В поле – династия аграриев. Президент делает остановку.

По темпам развития экономики Брестская область на втором месте в стране. Уступает лишь столичной. Основные показатели выполняются. Убыточных организаций становится меньше. Инвестиционная активность растет. Сердце региона – Брест. В 2019 отпразднует 1000-летие. К этой дате реконструируют и возведут десятки новых объектов. Вот на этом самом месте еще пару лет назад не было ни строения. Сегодня здесь разворачивается полноценный спальный район с необходимой инфраструктурой. Условия для жизни есть. Обязательно должны совершенствоваться и условия для работы. А для тех, кто работать не хочет, нужно найти стимул. Александр Лукашенко:

Хватает у нас, к сожалению, алкашей и проходимцев в жизни. Как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно у нас тут, на западных рубежах, есть где туда-сюда проехать, это мы тоже подумаем, что сделать. Вот этих людей, все-таки надо им ставить такие условия, чтобы они шли работать и швеями, и бетонщиками, и прочее. Понимаешь, о чем идет речь. Тут такой процесс должен идти встречный. Нельзя создавать вот этот так называемый класс безработных. Поэтому надо нам и там подумать, каким образом будем действовать. Но это сейчас Декрет № 3 пойдет, власть вам будет дана исключительно в этом плане. И мы вычленим тех людей персонально, кто может, но не хочет, кто хочет, но не может. И тех, которым надо лопату в зубы – и пошел работать. Пусть на меня не обижаются. Поручение Президента – довести среднюю зарплату до 1000 рублей – к концу года здесь обещают выполнить. Уже приблизились к отметке 820. Александр Лукашенко:

Тысячу рублей будем иметь, но это будет среднее. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх – это хорошо. Но есть же половина, может, где-то и чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня и вообще зарплата небольшая. Поэтому в 18-19-й год мы беремся за эти вот нижние – те, кто мало зарабатывает, чтобы в 18-м году их подтянули уже к 500 долларам, 1000 рублям. Хотя бы ближе. Ну и за счет их и в перспективе тех, кто достигли, мы будем иметь уже, может, 1500 тысячи рублей. То есть надо этот низ. У нас обычно социальные работники, культура – они всегда были обижены. Поэтому надо их будет в 18-м году подтянуть до уровня средней. А сейчас нам надо застолбиться на средней зарплате и чтоб не получилось – ну там в декабре выплаты, доплаты, а в январе опять упадет. Ни в коем случае это допустить нельзя. Строительство Западного обхода определено указом Президента. Александр Лукашенко приезжает на место, чтобы ознакомиться с ходом работ. Самая масштабная для Бреста развязка. Она и центральные улицы разгрузит, и очередей на железнодорожных переездах поможет избежать. Дело в том, в этом районе концентрируется около 40% транспортного потока. Разумеется, в час пик это весьма ощутимо. По этой же развязке пойдет транзит. Гордость Брестского региона – предприятие «Савушкин продукт». За зданием с расцветкой пятнистой буренки – огромный экспортный потенциал. Это одна из крупнейших молочных компаний Беларуси. В сутки способна переработать 3750 тонн молока. 60% продукции – экспорт. Попробовать ее можно в 20 странах мира.

Техническое переоснащение и расширение ассортимента здесь никогда не останавливаются. Собственная товаропроизводящая сеть, а теперь еще и логистический центр.

Весь технологический цикл – от дойки коров до готовой продукции – на экранах диспетчера. Вот так сегодня и выглядит современное производство. Кстати, средняя зарплата в компании – 1300. По сравнению с 2016 годом подросла – более 108%. И это тоже о сливках молочной отрасли. Собственных сельхозпредприятий сейчас у компании три. Брали с долгами – сегодня считают прибыль. Готовы взять под опеку еще несколько со сложной финансовой историей.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Нам всего хватает, нам бы молочка. Тяжело конкурировать с гигантами молочной отрасли мира, если 2, 3, 5 миллионов тонн молока перерабатывают. А мы – 650-700. Понимаете? Было бы сырье, мы могли бы, конечно, конкурировать, и мы будем это делать.