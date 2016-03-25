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Террористические угрозы и миграционная политика страны - темы, которые обсудили в НАН

25 марта 2016 11:21
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Новости Беларуси. Беларуси нужно осмыслить новые вызовы и современные угрозы и определить свое место в глобальном мире. В Национальной академии наук сегодня говорили о роли нашей страны в контексте глобальных общественно-политических тенденций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались общественные деятели, ученые, философы и активисты «Белой Руси». Они обсудили самые важные проблемы, среди которых и самые обсуждаемые: террористические угрозы и миграционная политика страны.

Александр Радьков, председатель Республиканской общественной организации «Белая Русь»:
Кто бы мог представить несколько лет назад, что так вспыхнет Европа. Что совершенно непонятное формирование ИГИЛ выступит с желанием создать свое супергосударство. И сможет ли цивилизованная Европа этому противостоять? А способно ли христианство противостоять этому экстремистскому  исламу? С этим надо разобраться и разобраться достаточно глубоко.

# общество # Александр Радьков # Белая Русь

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