В Минске презентовали новую книгу Радькова «Города. Личные впечатления»

Малые и большие, белорусские и зарубежные. В Минске состоялась презентация новой книги Александра Радькова «Города. Личные впечатления». Мероприятие привлекло большое количество гостей. В своем издании автор делится путевыми заметками и воспоминаниями о встречах, погружая читателей в историю и самобытность преимущественно белорусских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди описанных населенных пунктов – Пинск, Лунинец, Кричев, Жодино, Быхов. Особое место в книге отведено Могилеву: именно этот город Александр Михайлович открывал для себя в студенческие годы, и его образ занимает значительную часть повествования.

Александр Радьков, автор книги «Города», заслуженный деятель науки Беларуси:

Родные города, близкие – это Быхов, родной город Могилев, родной город Минск, но дороги все. И причем я еще хочу подчеркнуть, что город, история героическая, древняя история, архитектура, культура, но главное – это люди. А в каждом из этих городов есть мой коллега, мой близкий друг, мой давний знакомый, с которым мы вместе работали или в научной отрасли, или в образовании, или в политике, или в идеологии. И о людях я тоже стараюсь – их достижения, их любовь к тому городу, где они живут.

Каждая страница книги превращается в увлекательную экскурсию, позволяя читателю по‑новому взглянуть на знакомые места. Всего в издании представлена история 20 городов.