Чем запомнилась инаугурация и куда поставляют белорусскую сельхозтехнику – разговор с сенатором Новиковым

Что запомнилось из выступления Президента на инаугурации? Сколько предприятий России сотрудничают с «Гомсельмашем» и как белорусская сельхозтехника чувствует себя на внешних рынках? Это и не только обсудили с гостем программы «Сенат» на СТВ. В гостях – член Совета Республики, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков. Какие тезисы в выступлении Президента на инаугурации стоит отметить?

Александр Новиков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Нашего Президента цитируют, и тезисы разлетаются буквально по всему миру. Для всех участников инаугурации был сделан подарок от нашего Президента – рабочая тетрадь, где основные его направления. Действительно стоит заглянуть, и первое, что мне попалось: «Сильная власть – это не один человек, это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом». Безусловно, это так, что нашему государству за 30-летний институт президентства и нашего развития экономического и во всех других сферах никогда не было легко. А это говорит о том, что действительно народ поддерживает нашу сильную власть. И тот курс, который выбран на ближайшую пятилетку, как написана первая фраза на рабочей тетради: «Надо прожить не только год, но и пятилетку так, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями». Как «Гомсельмаш» сотрудничает с российскими партнерами?

Александр Новиков:

Если посмотреть на карту Российской Федерации, вы видите, как плотно и тесно мы представлены во всех российских регионах. Но это только поставка техники. Скажу больше, что мы сотрудничаем более чем с 200 предприятиями, которые поставляют продукцию, сложные комплектующие изделия на наш конвейер. Поэтому у нас кооперация достаточно тесная и плотная. И в свое время Президент на определенных совещаниях, на определенных мероприятиях всегда говорил, что у нас комбайн даже больше российский, чем белорусский. Как белорусская сельхозтехника чувствует себя на внешних рынках?

Александр Новиков:

На сегодня – с окончания 2023 года, и весь 2024-й, и начало 2025-го – идет падение общего спроса по всему миру. Начиная от Северной Америки, где самая большая площадь уборки зерновых, Австралии, безусловно, Российская Федерация – все это сказывается на внешнем рынке. Несмотря на трудности, наша задача на сегодня – это не просто удержаться на наших традиционных рынках и сохранить удельный вес своего присутствия, а в той или иной степени где-то даже подрасти. Скажу, с этой задачей по российскому рынку в прошлом году мы справились. Мы выросли: по удельному весу на 3 % присутствие нашей техники на российском рынке. Несмотря на то, что в Российской Федерации есть, я называю, что это наш коллега, наш партнер – это комбайновый завод «Ростсельмаш», который выпускает, по сути, аналогичную технику для уборки зерновых, подсолнечных культур, сои, рапса и так далее. Поэтому мы достаточно уверенно чувствуем, если говорить и про другие рынки.