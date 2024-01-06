МВД Беларуси усилит контроль на время рождественских мероприятий

Время поста, молитв и добрых дел. Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. Сегодня, 6 января, Сочельник или навечерие Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время поста, молитв и добрых дел. Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. Сегодня, 6 января, Сочельник или навечерие Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день верующие соблюдают строгий пост, посещают церкви, чтобы очистить помыслы и душу, а с появлением на небе первой звезды садятся за праздничный стол. А 6 и 7 января богослужения пройдут в 46 храмах Минска. Чтобы праздник не омрачился инцидентами, сотрудники милиции усилят контроль по охране общественного порядка.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси:
Основные усилия будут направлены на оказание содействия организаторам рождественских мероприятий и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, а также дорожной безопасности. Правопорядок в местах богослужений, а также на прилегающих территориях будет обеспечен пешими нарядами милиции и автопатрулями. Гражданам необходимо проявлять бдительность, своевременно информировать сотрудников милиции о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах.
Правоохранители просят белорусов с пониманием отнестись к принимаемым повышенным мерам безопасности.