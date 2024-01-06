МВД Беларуси усилит контроль на время рождественских мероприятий

Время поста, молитв и добрых дел. Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. Сегодня, 6 января, Сочельник или навечерие Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день верующие соблюдают строгий пост, посещают церкви, чтобы очистить помыслы и душу, а с появлением на небе первой звезды садятся за праздничный стол. А 6 и 7 января богослужения пройдут в 46 храмах Минска. Чтобы праздник не омрачился инцидентами, сотрудники милиции усилят контроль по охране общественного порядка.