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«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ

07 августа 2023 17:18
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Новости Беларуси. В местах проведения II Игр стран СНГ преступлений и происшествий не зафиксировано. Безопасность жителей и гостей страны обеспечена. Ситуации под полным контролем правоохранителей, спасателей и медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целях безопасности в эти дни развернуты оперативно-ситуационные штабы.

Подробности расскажет Глеб Прокофьев.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Одно из главных закулисий II Игр стран СНГ. Мы находимся в оперативно-ситуационном штабе МВД. Это глаза и уши всех спортивных арен и других не менее важных объектов.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-4

На спортивных объектах дополнительно установлены сотни видеокамер. Правоохранители в режиме реального времени наблюдают за происходящим. Ситуация под их полным контролем. Основная задача ведомственных оперативно-ситуационных штабов, которые развернули в эти дни, – сбор и анализ информации. Она поступает со всех мест проведения соревнований.

Милиция Беларуси перешла на усиленный режим службы. Объекты Игр охраняются круглосуточно. Читайте здесь.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-7

В дни проведения Игр сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Они используют весь арсенал технических и спецсредств для обеспечения безопасности и реагирования на любые происшествия. До начала стартов спортивные площадки тщательно осмотрены саперно-пиротехническими группами и взяты под круглосуточную охрану. Здесь, как говорится, мышь не проскочит и муха не пролетит. Помогают правоохранителям и четвероногие сотрудники.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-10

До начала мультифорума правоохранители отработали слаженность и оперативность выполнения действий при возникновении внештатных ситуаций. Тактико-специальные учения стали своеобразным экзаменом перед началом Игр для всех экстренных служб.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-13

Накануне проверяли готовность и отрабатывали действия дежурного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и работники МЧС. А сегодня все спортивные объекты также под их надежной охраной. На одном из самых масштабных из них – стадионе «Динамо», вместе со своими коллегами сегодня дежурит Вероника Соусь.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-16

«Ленин-2», я «Ленин-11». Прием. Первичные средства пожаротушения проверены, нарушений не выявлено.
Принял, продолжайте движение по маршруту.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-19

Сегодня на стадионе соревновались легкоатлеты. Но еще задолго до начала состязаний работники МЧС приступили к детальной проверке объекта.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-22

Вероника Соусь, инженер госсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороны Минского городского УМЧС:
При заступлении на дежурство мы акцентируем внимание на работоспособности и исправности системы пожарной автоматики, установок пожаротушения, так же на оснащение объекта первичными средствами пожаротушения. Наличие свободного доступа к эвакуационным выходам, также знания персоналом действий в случае ЧС

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-25

В помощь спасателям многочисленное оборудование, которое установлено на стадионе. Приборы предупредят о внештатной ситуации.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-28

Вероника Соусь:
Именно в этом помещении осуществляется контроль за состоянием системы пожарной автоматики на объекте. Это и система пожаротушения, дымоудаления, оповещений и управление эвакуацией. И в случае ЧС сигнал будет выведен сюда и уже, непосредственно, к нам в МЧС.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-31

Спасатели в постоянной готовности прийти на помощь. До начала мультифорума работники МЧС проверили все объекты, задействованные при проведении Игр. Как спортивные площадки, так и места размещения и питания атлетов. Особое внимание к работе систем автоматики и соблюдению требований пожарной безопасности.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-34

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Во время проведения Игр на спортивных объектах дежурят работники МЧС, а так же дежурные караулы, смены. Также в повышенном режиме работает и Центр оперативного управления. На месте работают диспетчеры, которые знают иностранный язык. В первые дни все работает в штатном режиме, наши сотрудники находятся на месте и готовы реагировать в случае ЧС.

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ-37

Медики в эти дни трудятся также в особом режиме. Предусмотрена работа почти полсотни мобильных медицинских бригад в соревновательной и разминочной зонах. Кроме того, работают больше 20 медпунктов, которые готовы оказать первичную помощь спортсменам и персоналу Игр.

# Игры стран СНГ # общество # Александр Купченя # Андрей Галенка # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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