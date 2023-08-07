«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. В местах проведения II Игр стран СНГ преступлений и происшествий не зафиксировано. Безопасность жителей и гостей страны обеспечена. Ситуации под полным контролем правоохранителей, спасателей и медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целях безопасности в эти дни развернуты оперативно-ситуационные штабы. Подробности расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Одно из главных закулисий II Игр стран СНГ. Мы находимся в оперативно-ситуационном штабе МВД. Это глаза и уши всех спортивных арен и других не менее важных объектов.

На спортивных объектах дополнительно установлены сотни видеокамер. Правоохранители в режиме реального времени наблюдают за происходящим. Ситуация под их полным контролем. Основная задача ведомственных оперативно-ситуационных штабов, которые развернули в эти дни, – сбор и анализ информации. Она поступает со всех мест проведения соревнований. Милиция Беларуси перешла на усиленный режим службы. Объекты Игр охраняются круглосуточно. Читайте здесь.

В дни проведения Игр сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Они используют весь арсенал технических и спецсредств для обеспечения безопасности и реагирования на любые происшествия. До начала стартов спортивные площадки тщательно осмотрены саперно-пиротехническими группами и взяты под круглосуточную охрану. Здесь, как говорится, мышь не проскочит и муха не пролетит. Помогают правоохранителям и четвероногие сотрудники.

До начала мультифорума правоохранители отработали слаженность и оперативность выполнения действий при возникновении внештатных ситуаций. Тактико-специальные учения стали своеобразным экзаменом перед началом Игр для всех экстренных служб.

Накануне проверяли готовность и отрабатывали действия дежурного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и работники МЧС. А сегодня все спортивные объекты также под их надежной охраной. На одном из самых масштабных из них – стадионе «Динамо», вместе со своими коллегами сегодня дежурит Вероника Соусь.

– «Ленин-2», я «Ленин-11». Прием. Первичные средства пожаротушения проверены, нарушений не выявлено.

– Принял, продолжайте движение по маршруту.

Сегодня на стадионе соревновались легкоатлеты. Но еще задолго до начала состязаний работники МЧС приступили к детальной проверке объекта.

Вероника Соусь, инженер госсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороны Минского городского УМЧС:

При заступлении на дежурство мы акцентируем внимание на работоспособности и исправности системы пожарной автоматики, установок пожаротушения, так же на оснащение объекта первичными средствами пожаротушения. Наличие свободного доступа к эвакуационным выходам, также знания персоналом действий в случае ЧС

В помощь спасателям многочисленное оборудование, которое установлено на стадионе. Приборы предупредят о внештатной ситуации.

Вероника Соусь:

Именно в этом помещении осуществляется контроль за состоянием системы пожарной автоматики на объекте. Это и система пожаротушения, дымоудаления, оповещений и управление эвакуацией. И в случае ЧС сигнал будет выведен сюда и уже, непосредственно, к нам в МЧС.

Спасатели в постоянной готовности прийти на помощь. До начала мультифорума работники МЧС проверили все объекты, задействованные при проведении Игр. Как спортивные площадки, так и места размещения и питания атлетов. Особое внимание к работе систем автоматики и соблюдению требований пожарной безопасности.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Во время проведения Игр на спортивных объектах дежурят работники МЧС, а так же дежурные караулы, смены. Также в повышенном режиме работает и Центр оперативного управления. На месте работают диспетчеры, которые знают иностранный язык. В первые дни все работает в штатном режиме, наши сотрудники находятся на месте и готовы реагировать в случае ЧС.