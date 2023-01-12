«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»

Новости Беларуси. Танцевальные номера и теплые душевные встречи. Благотворительное мероприятие в рамках акции «От всей души» прошло в средней школе № 155, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Танцевальные номера и теплые душевные встречи. Благотворительное мероприятие в рамках акции «От всей души» прошло в средней школе № 155, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На встречу с ребятами пришли ветераны Великой Отечественной войны, а также узники концлагерей. Для гостей школьники сами испекли сладкие угощения и подготовили развлекательную программу – творческие номера и трогательные песни. Также ветераны посетили школьный Музей Боевой славы партизанской бригады имени Чкалова.
Александр Козлов:
Мы сами ходим и в гимназии, и в школы, выступаем перед ними, рассказываем о войне. Мы живем в Беларуси, прекраснейшей республике. Люди отзывчивые, люди очень добрые, добродушные, трудолюбивые, аккуратные. У нас теперь все города и села вычищены, чистенькие.
Дарья Вергейчик, ученица средней школы № 155:
Мы ежегодно посещаем ветеранов дома. Приходим, приносим им угощения, разговариваем, потому что нам очень интересно, что было тогда. Им нужно внимание.
Такие встречи направлены на объединение поколений. Благотворительная акция «От всей души» продлится до 15 января.
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