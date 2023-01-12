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«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»

12 января 2023 15:55
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Новости Беларуси. Танцевальные номера и теплые душевные встречи. Благотворительное мероприятие в рамках акции «От всей души» прошло в средней школе № 155, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»-1

На встречу с ребятами пришли ветераны Великой Отечественной войны, а также узники концлагерей. Для гостей школьники сами испекли сладкие угощения и подготовили развлекательную программу – творческие номера и трогательные песни. Также ветераны посетили школьный Музей Боевой славы партизанской бригады имени Чкалова.

«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»-4

Александр Козлов:
Мы сами ходим и в гимназии, и в школы, выступаем перед ними, рассказываем о войне. Мы живем в Беларуси, прекраснейшей республике. Люди отзывчивые, люди очень добрые, добродушные, трудолюбивые, аккуратные. У нас теперь все города и села вычищены, чистенькие.

«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»-7

Дарья Вергейчик, ученица средней школы № 155:
Мы ежегодно посещаем ветеранов дома. Приходим, приносим им угощения, разговариваем, потому что нам очень интересно, что было тогда. Им нужно внимание.

«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»-10

Такие встречи направлены на объединение поколений. Благотворительная акция «От всей души» продлится до 15 января.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Козлов # Дарья Вергейчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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