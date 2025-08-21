Иностранные инвестиции в экономику Минска составили 2,1 млрд долларов за полгода

Иностранные инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в реальный сектор экономики Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные за январь – июнь.

Основные инвесторы – субъекты хозяйствования из России. На втором месте – бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, их вклад в экономику города превысил 12 %. Также инвестируют Турция, Китай и другие страны. Как правило, наиболее привлекательные сферы для зарубежных партнеров – оптовая розничная торговля и сервис автомобилей.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Если взять показатели, привлеченные иностранной инвестицией на чистой основе, то также неплохо сработали. За первое полугодие они составили 640 миллионов долларов. Очень хороший показатель. Прирост составил 125 % к уровню первого полугодия 2024 года. К нам постоянно приезжают регионы, особенно это регионы Российской Федерации, узнают больше о Минске, о его потенциале. И уже благодаря взаимодействию на уровне не только местной исполнительной власти, но и проведения B2B-переговоров, находятся общие точки соприкосновения, которые ведут к новым контрактам и новым вложениям.

В свою очередь столичные организации, исключая банки, инвестировали за рубеж 1 миллиард 200 миллионов долларов. Основная часть этих средств направлена российским субъектам хозяйствования.