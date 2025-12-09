Валовой региональный продукт Минска за январь-октябрь 2025-го составил свыше 74 млрд рублей

Это лучший результат в республике. В целом, объем Валового регионального продукта Минска составляет одну треть от ВВП Беларуси. Он формируется, в основном, за счет сферы услуг, таких как транспорт, связь и операции с недвижимостью, а также промышленности, которая включает машиностроение, энергетику, деревообработку и информационные технологии. Главную же роль играют финансовые, IT-услуги и торговля.

Валовой региональный продукт Минска за январь-октябрь 2025 года составил свыше 74 миллиардов рублей. Темп роста – 102,8 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Мы продолжим использовать средства инновационного фонда на программы, которые позволят финансировать более инновационные проекты и средства цифровизации. Это нам позволит быть более автономными в программном обеспечении, а также все самое инновационное в части цифровизации использовать на наших предприятиях города Минска.

Каждая пятая единица отгруженной продукции – инновационная, что говорит о высоких темпах развития и модернизации городского производства. Импортозамещающих товаров выпущено на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов.