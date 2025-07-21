Контракты на сумму более 700 миллионов белорусских рублей – как прошёл XII Форум регионов Беларуси и России

Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.

О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Все-таки, наверное, главное мероприятия лета 2025 года в союзной повестке – это XII Форум регионов Беларуси и России. Результаты озвучены: 211 соглашений, свыше 100 контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей или 700 миллионов белорусских рублей. Насколько это существенный вклад в общую копилку достижений и перспективный задел на будущее?