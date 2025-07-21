Прямой эфир

Контракты на сумму более 700 миллионов белорусских рублей – как прошёл XII Форум регионов Беларуси и России

21 июля 2025 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.

О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Все-таки, наверное, главное мероприятия лета 2025 года в союзной повестке – это XII Форум регионов Беларуси и России. Результаты озвучены: 211 соглашений, свыше 100 контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей или 700 миллионов белорусских рублей. Насколько это существенный вклад в общую копилку достижений и перспективный задел на будущее?

Контракты на сумму более 700 миллионов белорусских рублей – как прошёл XII Форум регионов Беларуси и России-2

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это существенный вклад в наши совместные отношения, и развитие в целом экономики Республики Беларусь. Появились новые совместные проекты. К примеру, предприятия освоили выпуск трехсекционного трамвая. Продолжилась наработка, скажем так, более инновационной техники – это и низкопольные электробусы. Мы переходим и электрифицируемся, идем по программе электрофикации. Эти достижения мы подхватываем друг у друга, делимся, ищем новые разработки. Это касается не только в промышленной сфере, но и пищевой индустрии. Потому что в этом форуме принимали участие и «Минскхлебпром», и «Слодыч», и «Коммунарка». Помимо таких промышленных гигантов, как «ИНТЕГРАЛ», МАЗ, тракторный и, конечно же, «Белкоммунмаш».

Подробности в видео.

# Александр Евсеев # Беларусь-Россия # Союзное государство # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Около 50 выставок – как белорусские производители представлены на международной арене
21 июля 2025 14:57

Около 50 выставок – как белорусские производители представлены на международной арене

В Минске организовывают родительские несобрания. Рассказываем, какие вопросы там обсуждают
21 июля 2025 14:34

В Минске организовывают родительские несобрания. Рассказываем, какие вопросы там обсуждают

Рассказываем, как оплатить обучение при помощи семейного капитала
21 июля 2025 13:59

Рассказываем, как оплатить обучение при помощи семейного капитала