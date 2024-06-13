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Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно

13 июня 2024 14:40
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Готовы реагировать на акты терроризма в современных реалиях. Это результаты антитеррористических учений, которые на протяжении нескольких дней проходили в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде участникам тренировки «Буря-Антитеррор – 2024» с земли и с воздуха необходимо было пресечь деятельность незаконного вооруженного формирования на территории региона. Отрабатывалась тактика действий территориальных подразделений госорганов. Также особое внимание организации управления и взаимодействия сил и средств субъектов борьбы с терроризмом, задействуемых при проведении контртеррористической операции.

Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно-1

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси начальник штаба:
Особенностью данных учений для внутренних войск стало то, что мы имеем возможность обкатать и дать возможность поработать новым спецподразделениям, сформированным во внутренних войсках, поработать плечом к плечу с более опытными старшими братьями и спецназами, спецподразделениями других силовых ведомств. Также мы можем протестировать и потренировать боевое применение новых образцов вооружения, техники.

Учения проводились в два этапа. В них приняли участие представители всего силового блока страны, а также местных исполкомов и медучреждений.

Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно-4

Виктор Михайловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:
Мы отрабатываем забор пострадавших пациентов, доезды к местам, где организовывается сортировка, какие задействуются лечебные учреждения, силы и средства бригад скорой медицинской помощи, чтобы своевременно оказать помощь, привезти пациента в приемное отделение для сортировки. И решение вопросов, какие необходимы в дальнейшем лечебные учреждения для оказания специализированной помощи.

Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно-7

Степан Сухоренко, исполнительный директор Небанковской кредитно-финансовой организации «Белинкасгрупп»:
Должны быть готовы отразить любые угрозы, которые могут быть в отношении нашей страны. Поэтому все люди, которые носят оружие, должны быть потенциально готовы защитить свою семью, свою страну, свою Родину.

Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно. Отмечается высокий уровень готовности госорганов реагировать на акты терроризма, деятельность террористических организаций и незаконных вооруженных формирований.

# Терроризм # общество # Александр Быков # Степан Сухоренко # Виктор Михайловский

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