Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно
Готовы реагировать на акты терроризма в современных реалиях. Это результаты антитеррористических учений, которые на протяжении нескольких дней проходили в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде участникам тренировки «Буря-Антитеррор – 2024» с земли и с воздуха необходимо было пресечь деятельность незаконного вооруженного формирования на территории региона. Отрабатывалась тактика действий территориальных подразделений госорганов. Также особое внимание организации управления и взаимодействия сил и средств субъектов борьбы с терроризмом, задействуемых при проведении контртеррористической операции.
Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси – начальник штаба:
Особенностью данных учений для внутренних войск стало то, что мы имеем возможность обкатать и дать возможность поработать новым спецподразделениям, сформированным во внутренних войсках, поработать плечом к плечу с более опытными старшими братьями и спецназами, спецподразделениями других силовых ведомств. Также мы можем протестировать и потренировать боевое применение новых образцов вооружения, техники.
Учения проводились в два этапа. В них приняли участие представители всего силового блока страны, а также местных исполкомов и медучреждений.
Виктор Михайловский, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:
Мы отрабатываем забор пострадавших пациентов, доезды к местам, где организовывается сортировка, какие задействуются лечебные учреждения, силы и средства бригад скорой медицинской помощи, чтобы своевременно оказать помощь, привезти пациента в приемное отделение для сортировки. И решение вопросов, какие необходимы в дальнейшем лечебные учреждения для оказания специализированной помощи.
Степан Сухоренко, исполнительный директор Небанковской кредитно-финансовой организации «Белинкасгрупп»:
Должны быть готовы отразить любые угрозы, которые могут быть в отношении нашей страны. Поэтому все люди, которые носят оружие, должны быть потенциально готовы защитить свою семью, свою страну, свою Родину.
Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно. Отмечается высокий уровень готовности госорганов реагировать на акты терроризма, деятельность террористических организаций и незаконных вооруженных формирований.