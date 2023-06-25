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МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон

25 июня 2023 12:16
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Новости Беларуси. Жаркая погода установилась по всей территории страны и многие белорусы предпочитают проводить время у водоемов. К воде тянутся и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон-1

В период школьных каникул ребята нередко оказываются у рек и озер без присмотра родителей. Чтобы обезопасить малышей, сотрудники милиции призывают взрослых провести профилактические беседы с детьми. 

МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон-4

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Беларуси: 
Во избежание несчастных случаев каждый родитель должен найти время еще раз объяснить детям, как вести себя на природе. Напомнить, что до 14 лет заходить в воду они могут только под контролем взрослых. Сотрудники милиции в свою очередь проводят с ребятами профилактические беседы в оздоровительных лагерях, акцентируя внимание на правилах безопасного поведения в быту, на воде, объектах железнодорожного транспорта. Также стражи порядка рассказывают о недопустимости игр на карьерах, в заброшенных и недостроенных зданиях. 

МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон-7

К слову, завтра погода в Беларуси будет неблагоприятной для пляжного отдыха. По прогнозам синоптиков, ожидаются грозы и сильные дожди. 

# Правила безопасности # общество # Александр Близнюк # Фотофакт

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