МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Во избежание несчастных случаев каждый родитель должен найти время еще раз объяснить детям, как вести себя на природе. Напомнить, что до 14 лет заходить в воду они могут только под контролем взрослых. Сотрудники милиции в свою очередь проводят с ребятами профилактические беседы в оздоровительных лагерях, акцентируя внимание на правилах безопасного поведения в быту, на воде, объектах железнодорожного транспорта. Также стражи порядка рассказывают о недопустимости игр на карьерах, в заброшенных и недостроенных зданиях.