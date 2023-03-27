Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?

Новости Беларуси. У белорусских школьников начались весенние каникулы. Скучать со смартфоном не придется: в каждом учебном заведении запланировали десятки мероприятий, в том числе патриотических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Щучине, например, для ребят проведут этнографические экспедиции. Дети сходят в музеи, примут участие в играх, конкурсах, викторинах и спортивных стартах. На базе местного Дворца творчества действует военно-патриотический клуб, где занимаются три десятка человек. Они планируют военно-полевой выход в район старого щучинского аэродрома. Там разобьют лагерь, отработают элементы воинской службы, развернут полевую кухню. Для детей это настоящее приключение.

Егор Воронов, участник православного военно-патриотического клуба «Дружина»:

Надо любить и уважать свою страну, защищать ее. И плохих, так сказать, людей, которые вечный огонь заливают газировкой, таких надо воспитывать.

Павел Найда, командир клуба, начальник оперативно-дежурной службы Щучинского РОВД:

Компьютер-то может быть хорошим и плохим. Но вот люди, которые не очень, назовем, хорошие, пытаются с использованием этих социальных сетей детей как-то раскачать, вовлечь в какое-то ЧВК и так далее. Ну вот у них пусть будет ЧВК, а у нас ПВПК. К организации безопасного досуга подключатся сотрудники милиции по всей стране. Особое внимание уделят торговым центрам и другим общественным местам, популярным у подростков. Напомнят детям и о соблюдении правил дорожного движения.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

По всей стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения правонарушений подростками, а также в отношении них, вовлечение несовершеннолетних, особенно тех, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также находящихся в социально-опасном положении в организованные формы досуга: совместные с сотрудниками УВД спортивные состязания, интерактивные мероприятия правовой направленности и многое другое. Повышенное внимание на весенних каникулах уделят и цифровой гигиене, ведь именно из интернета дети порой черпают деструктивную информацию. В качестве альтернативы – кружки, клубы и занятия по интересам.