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Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?

27 марта 2023 20:38
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Новости Беларуси. У белорусских школьников начались весенние каникулы. Скучать со смартфоном не придется: в каждом учебном заведении запланировали десятки мероприятий, в том числе патриотических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?-1

В Щучине, например, для ребят проведут этнографические экспедиции. Дети сходят в музеи, примут участие в играх, конкурсах, викторинах и спортивных стартах. На базе местного Дворца творчества действует военно-патриотический клуб, где занимаются три десятка человек. Они планируют военно-полевой выход в район старого щучинского аэродрома. Там разобьют лагерь, отработают элементы воинской службы, развернут полевую кухню. Для детей это настоящее приключение.  

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?-4

Егор Воронов, участник православного военно-патриотического клуба «Дружина»:
Надо любить и уважать свою страну, защищать ее. И плохих, так сказать, людей, которые вечный огонь заливают газировкой, таких надо воспитывать.

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?-7

Павел Найда, командир клуба, начальник оперативно-дежурной службы Щучинского РОВД:
Компьютер-то может быть хорошим и плохим. Но вот люди, которые не очень, назовем, хорошие, пытаются с использованием этих социальных сетей детей как-то раскачать, вовлечь в какое-то ЧВК и так далее. Ну вот у них пусть будет ЧВК, а у нас ПВПК.

К организации безопасного досуга подключатся сотрудники милиции по всей стране. Особое внимание уделят торговым центрам и другим общественным местам, популярным у подростков. Напомнят детям и о соблюдении правил дорожного движения.

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?-10

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:
По всей стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения правонарушений подростками, а также в отношении них, вовлечение несовершеннолетних, особенно тех, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также находящихся в социально-опасном положении в организованные формы досуга: совместные с сотрудниками УВД спортивные состязания, интерактивные мероприятия правовой направленности и многое другое.

Повышенное внимание на весенних каникулах уделят и цифровой гигиене, ведь именно из интернета дети порой черпают деструктивную информацию. В качестве альтернативы – кружки, клубы и занятия по интересам.

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?-13

К осознанию интернет-угрозы для детей пришли даже в США. В стране, где оружие практически в свободном доступе, пошли на самые жесткие меры. В штате Юта губернатор подписал два закона, запрещающих лицам младше 18 лет использовать соцсети с 22:30 до 06:30. Аналогичные инициативы продвигаются еще в четырех штатах.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Близнюк # Фотофакт

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