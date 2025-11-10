С начала 2025-го подростки в Беларуси 13 раз попадались на краже курительных систем

Вейпы становятся причиной преступлений среди несовершеннолетних. Чтобы заполучить желаемое устройство, подростки воруют их в магазинах. В 2025 году в Беларуси зарегистрировано 13 таких преступлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД проблему назвали серьезной. Поэтому в ведомстве прорабатывают вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения и жидкостей к ним – по аналогии с ответственностью за покупку для подростков алкоголя.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

Несовершеннолетние нередко совершают преступления. В этом году системы парения являлись предметом грабежей в 13 случаях. Учитывая серьезность проблемы, Министерством внутренних дел усилена профилактическая деятельность. Особое внимание – учебным заведениям. Напоминаем, курение в местах, где это запрещено законодательством, влечет административную ответственность. В текущем году в данном правонарушении уличено более 300 подростков, 240 из которых потребляли вейпы.

Также в МВД напомнили, что в Беларуси установлен запрет на реализацию табачных изделий и электронных систем курения несовершеннолетним. Выявлено 90 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. Профилактика курения вейпов – задача комплексная, требующая совместных усилий представителей различных государственных органов, а также родителей и самих подростков.