На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ. За награды международного старта борются 920 спортсменов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 27 апреля, состоялось яркое открытие престижного турнира.

Отметим, он проводится с 2022 года. И на этот раз сильнейших выявляет подрастающее поколение – каратисты в возрасте от 8 до 17 лет. Для них состязания являются важным этапом. Именно по результатам Кубка Дружбы будет сформирован состав для участия в международных соревнованиях.

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации каратэ: Этот турнир мы отдали под молодежь, потому что видим большой потенциал в нашем подрастающем поколении. Каратисты должны, как и другие виды спорта, выступать на хороших площадках с качественным уровнем судейства, организацией промоушена, организацией таких открытий ярких, которые мы сегодня видели. И даже гости из России, которые приехали, просто в шоке, восхищены, что в Беларуси организуют такие мероприятия.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма:

Этот турнир – это этап подготовки команды по каратэ к предстоящим Играм БРИКС и Всемирным играм дружбы. Игры БРИКС состоятся в июне, Всемирные игры дружбы – в сентябре.

Сегодня свое мастерство продемонстрировали атлеты от 14 до 17 лет, а завтра, в заключительный день, на татами выйдут более юные каратисты.