Белорусская федерация борьбы подвела итоги года

Белорусские борцы разыграли 30 комплектов наград на первом в этом году чемпионате страны. Турнир традиционно проходил на столичной арене Дворца спорта, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

На награды претендовали более 300 атлетов. По итогам этого старта тренерским штабом будет сформирована команда, которая представит Беларусь на международных форумах в этом году.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: Появилось очень много молодых, интересных спортсменов, которые уже проявили себя на юниорских, молодежных чемпионатах. И это с учетом смены поколений для них возможность заявить о себе и попасть в составе национальной команды на крупнейшие международные форумы. Здесь пришли зрители, любители борьбы, и по их эмоциям видно, что борьба им доставляет удовольствие.

Можно сказать, что эта неделя была действительно борцовской. Подведены итоги прошлого года, и лучшим спортсменом среди вольников признан серебряный призер Олимпиады в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

У классиков награду получил призер взрослой Европы, обладатель олимпийской лицензии молодой Абубакар Хаслаханов. У женщин самой лучшей стала Ирина Курочкина.

В номинации «Лучший тренер» победу одержал Артур Зайцев, который привел Ирину Курочкину и к олимпийской медали, а также и к чемпионству на континентальном форуме 2024 года и бронзе чемпионата мира – 2024. Спортсменка удостоена премии «Белорусский спортивный Олимп».