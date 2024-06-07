Фестиваль национальных культур в Гродно. Узнали у главного режиссёра о фишках и новшествах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Венок дружбы и мира, единства и созидания! Республиканский фестиваль национальных культур – бренд страны. Одно из главных событий лета. Здесь можно совершить реальную кругосветку и познакомиться с культурой разных национальностей, для которых Беларусь стала вторым домом. Заморская сказка! Колорит и самобытность. Каждые два года Гродно превращается в праздничную площадку и мультикультурный центр. 14-й по счету фестиваль собрал 36 национальностей, всех гостей ожидает яркий уикенд, который закружит в танцах и обрядах народов мира. Чего стоит только солнечная Корея.

Елена Дворецкая, руководитель коллектива традиционной корейской культуры «Ариранг»:

У нас будет представлено множество различных костюмов, народные, церемониальные, придворные. Среди костюмов будет представлен костюм невесты корейской, это традиционная одежда, которую обычно носили при дворе во время церемонии, но каждая женщина имела право один раз в жизни одеть этот костюм. За историей отправляемся в культурный центр «Фестивальный», который находится в самом сердце Гродно. Здесь ведут летопись с 1996 года. К слову, тогда было всего 11 участников. Но с каждым годом форум набирает обороты и наполняется новыми красками. Фотостенды разбиты по годам, как в зеркале событий. Подарки от народов мира и главные награды – хрустальные вазы. А еще можно заглянуть в интернациональный гардеробчик.

Людмила Трубчик, заведующий филиалом «Культурный центр «Фестивальный»:

Этот зал называется залом национального костюма. По большой просьбе мы разрешаем примерить головные уборы. Узбекский мужской костюм – это гордость нашего центра. Обратите внимание на оригинальную вышивку. Мы запустили третий дистанционный фотоконкурс «Гродно – территория дружбы», посвященный заключительным мероприятиям фестиваля. Здесь, на площадке культурного центра, состоится презентация книги Телерадиокомпании Гродно «80 мирных лет».

Это нужно увидеть! Уже сегодня состоится фееричное шествие всех участников, которое, кстати, сравнивают с Бразильским карнавалом. В фестивальную семью в этом году вольются представители Аргентины, Монголии, Бурятии, Камеруна, Египта. Будет горячо! А завершится все концертом и молодежной дискотекой. Вливаемся в фестивальные ритмы с режиссерами и узнаем все фишки из первых уст.

Агата Моцко, режиссер открытия и закрытия XIV Республиканского фестиваля национальных культур:

В этом году у нас церемония открытия – это своеобразный большой свадебный праздник. Самая главная фишка фестиваля и гала-концерта – это не просто диаспоры поют каждый по отдельности, а мы их объединяем. У нас итальянец поет на белорусском, белорусы поют на итальянском известную песню.