В фокусе – частный бизнес. Замглавы Администрации Президента посетил Быховский район

Поддержка людей и развитие регионов в центре постоянного внимания государства. 29 октября заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич с рабочей поездкой посетил Быховский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе – частный бизнес, который становится двигателем местной экономики. Представитель Администрации побывал сразу на трех предприятиях – крупнейшей в стране электростанции, работающей на отходах деревообработки, на консервном заводе и на новом производстве протеиновых батончиков, запуск которого запланирован до конца года. Главная цель визита – увидеть, как чувствуют себя предприниматели на местах, есть ли диалог с властью и насколько эффективно выстроена система поддержки бизнеса в регионах. С подробностями – Юлия Мычка.

Каждый третий рубль в бюджет Быховского района – заслуга частного бизнеса. Это солидная цифра – больше 500 предпринимателей и полторы сотни частных организаций. Результат хороший, но потенциал больше. Ведь инвестиции – это топливо для развития не только региона, но и страны в целом. Оценить бизнес-климат в район с рабочей поездкой прибыл заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич. Одна из точек маршрута – Быховский консервный завод. Прямо сейчас здесь маринуют огурцы. Но ассортимент – 72 наименования в зависимости от сезона. В топе продаж – березовый сок, кабачковая икра и знаменитый зеленый горошек. Мощность завода – до 80 тысяч банок в смену. Но так было не всегда. Еще три года назад производство могло остановиться. Предприятие было в процедуре банкротства. Переломный момент наступил в 2023-м, когда сюда пришел инвестор – российская компания.

Татьяна Олиферчик, начальник производственной лаборатории Быховского консервного завода:

Запустились по-новому, с новыми силами, с новым ассортиментом частично. И мы производим продукцию. Люди остались те, кто тут работал, коллектив сохранился. План продаж здесь утвердили еще летом. Основной покупатель – Россия, на которую приходится 90 % всего экспорта. Но география поставок расширяется: пробные партии уже отгрузили в Казахстан и Китай. Сейчас у завода амбициозные планы – вывести легендарный «Быховский» горошек в премьер-лигу на полках федеральных сетей. Для этого есть все необходимое: поля в 40 километрах (чего требует технология) от производства. И здесь без поддержки местной власти не обойтись. Именно она помогает предприятию с самым важным – землей для урожая, подбирая участки с необходимыми агропараметрами.