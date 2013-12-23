Белорусское телеграфное агентство празднует 95-летие

Новости Беларуси. Достоверно и оперативно о жизни Беларуси. Ведущему информационному агентству страны БелТА исполнилось 95. Его история началась практически с рождением самой большой страны на планете – в далеком 1918 году. Долгие десятилетия агентство работало рука об руку со знаменитым ТАСС. А сегодня информацией БелТА пользуются тысячи потребителей по всей стране и за ее пределами. С юбилеем коллектив агентства поздравил Президент. А в Музее современной государственности 23 декабря вспоминали долгую историю БелТА в лицах и фотографиях.

Вот уже 10 лет его эксклюзивные фотоработы дополняют материалы о самых значимых событиях Беларуси и всего мира. Среди любимых тем Геннадия Жинкова – национальные праздники и культура. Ведущий фотокорреспондент Белорусского телеграфного агентства признается: попасть на экспозицию в Музее белорусской государственности и почетно, и ответственно одновременно.

Геннадий Жинков, ведущий фотокорреспондент Белорусского телеграфного агентства:

Первая выставка находилась в Национальном историческом музее. Там представлена выставка «Эпохи Советского Союза». Здесь уже вторая часть выставки.

А вот Татьяна Полежай сегодня среди почетных «награжденцев». Для нее нет тяжелых тем. За 10 лет освещала все: от политики до спорта. Говорит, 2012 год был по-настоящему плодотворным. Получила «Золотую литеру» как лучший репортер. Теперь – почетная грамота от главы Администрации.

Татьяна Полежай, обозреватель Белорусского телеграфного агентства:

В нашей работе важны оперативность, я думаю, интуиция немаловажную роль играет, потому что увидеть новость, вынести ее как-то вперед, подать правильно очень важно.

К слову, в честь 95-летия почетные грамоты от Администрации Президента, Министерства труда и социальной защиты, Министерства информации получили и другие корреспонденты, фоторепортеры и редакторы БелТА.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Ваша задача – не столько точная, сколько краткая и точная информация. Я хочу подчеркнуть слово краткая, потому что вы самый оперативный источник.

Первые новостные материалы корреспонденты агентства выдали еще в 1918 году. Сначала БелТА работала в тесной координации с Телеграфным агентством Советского Союза, с 1991 года освещает события суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, об одном из белорусских информационных лидеров знают на всем пространстве СНГ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Это история страны, история Советского Союза, Белорусской ССР, история Беларуси. Архивы БелТА уникальны.

Скорость, оперативность и достоверность по-прежнему среди главных принципов работы всего многопрофильного медийного предприятия. Именно так называют себя работники агентства. Как-никак, в составе БелТА еще и редакция газеты «7 дней», два журнала, издательство и даже современная веб-студия.

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Главная и основная функция нашего агентства осталась прежней: рассказывать людям о том, что делает власть, помогать им ориентироваться в бурном потоке событий и новостей.