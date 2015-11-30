Женщина ужаснулась находке – на пороге её дома сидел рыжий кот, с головы до лап покрытый бетоном
Новости Великобритании. Фэй Ричардс из Бристоля подумала сначала, что это свёрток из упаковочной бумаги для посылок. Лишь подойдя ближе она поняла, что это кот, полностью покрытый бетоном. Несчастное животное даже не могло открыть глаза, сообщает Daily Mail.
Фэй Ричардс, медицинский регистратор:
На спине и на морде кота бетон уже начал застывать, но его живот всё ещё был мокрым.
Кот с трудом мог открыть глаза. Он не мог сдвинуться с места, сильно кричал и дрожал.
На улице было очень холодно.
Многие представители кошачьих не дают брать себя на руки, но я смогла взять этого рыжика на руки и обнять, хотя и видела его первый раз в жизни.
Фэй Ричардс:
Я была в шоке. Мне было очень жаль его. Не знаю, было это сделано намеренно или нет, но я не представляю, что где-то недалеко был разведён цемент, куда кот мог упасть. Конечно, вы придёте в ярость, узнав, что кто-то сделал это намеренно. Но, увы, такое часто случается.
Надеюсь, с ним всё будет в порядке.
С бродячим животным на руках Фэй сразу же бросилась в расположенную неподалёку ветеринарную клинику, где кота побрили и вычесали частицы бетона из шерсти.
Эмили Слейтер, ветеринар:
Было печально видеть кота в таком состоянии.
Нам пришлось побрить его и вычесать частицы бетона из шерсти, включая шерсть на голове.
К сожалению, частицы бетона попали и в глаза, так что пришлось их помыть. Также мы беспокоимся, что кот мог надышаться цементной пылью. После стрижки мы вздохнули с облегчением, потому что увидели, что он почувствовал себя хорошо.
Хозяев кота не удалось найти, так как он не был кастрирован и у него отсутствовал идентификационный чип.
Сейчас животное находится в клинике, где о нём заботятся. Кот на пути к полному выздоровлению.
Фото. Фэй Ричардс, медицинский регистратор
Перевод: Светлана Конашевская