Женщина ужаснулась находке – на пороге её дома сидел рыжий кот, с головы до лап покрытый бетоном

Новости Великобритании. Фэй Ричардс из Бристоля подумала сначала, что это свёрток из упаковочной бумаги для посылок. Лишь подойдя ближе она поняла, что это кот, полностью покрытый бетоном. Несчастное животное даже не могло открыть глаза, сообщает Daily Mail.

Фэй Ричардс, медицинский регистратор:

На спине и на морде кота бетон уже начал застывать, но его живот всё ещё был мокрым.

Кот с трудом мог открыть глаза. Он не мог сдвинуться с места, сильно кричал и дрожал.

На улице было очень холодно.

Многие представители кошачьих не дают брать себя на руки, но я смогла взять этого рыжика на руки и обнять, хотя и видела его первый раз в жизни.