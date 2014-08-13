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Новое чудо природы. Впервые в истории панда родила тройню

13 августа 2014 07:48
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Новости Китая. В одном из зоопарков Китая панда родила сразу троих детенышей. «Улыбка хризантемы» – так переводится имя мамы-панды – была очень слаба, чтобы заботиться о малышах, их поместили в инкубатор.

Специалисты заявляют, что рождение тройни у панды – новое чудо света.

Представители зоопарка:
Это единственная в мире выжившая тройня панд.

Тройняшки чувствуют себя хорошо.

Пол панды в первые шесть лет очень сложно определить. А вот имена малышам дадут уже совсем скоро.

В дикой природе проживает всего около 1600 панд, и скорость размножения этих животных очень низкая. В то время как смертность среди новорожденных – очень высока.

За последние 50 лет в мире родились около 400 панд. Среди них были три тройни, однако один, ато и два детеныша погибали, едва увидев свет.

Несколько лет назад в американском зоопарке родился бамбуковый мишка.

И сразу же стал Интернет-знаменитостью. Сотрудники зоопарка запечатлели его рождение на веб-камеру и разместили в интернете. Поэтому наблюдать, как он растет, мог каждый желающий. Смотрите видео.

# Зоопарк # Животные

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