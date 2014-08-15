В зоосаде под Дзержинском живут необычные подруги: медведица Анфиса и собачка Василиса

Верите ли вы в дружбу между медведем и собакой? Это возможно. В зоосаде под Дзержинском живут под одной крышей необычные подруги: медведица Анфиса и собачка Василиса. Вместе спят, едят, играют в вольере, отдыхают.

Александр Самков, начальник центра экологического туризма:

Когда нам привезли маленькую Анфису, она была зажатая, всего боялась и для того, чтобы минимизировать эту стрессовую ситуацию у медведицы, решили подсадить к ней собачку Василису с прилегающей здесь деревни. Они с детства вместе. Друг друга поддерживают. Вместе играют, питаются.

Маленькая собачка воспитала из пугливого зверя настоящую медведицу. Лучших подруг решили не разлучать. И вот уже два года они все делают вместе. К примеру, ведут борьбу с соседями - стаей волков.

Оказывается серые хищники пугливы. Они боятся не только Василису и Анфису, но и камеру. Правда, вожак всегда на чеку.