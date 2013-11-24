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Выставка кошек в Минске

24 ноября 2013 14:39
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Новости Беларуси. 800 квадратных метров.... породистых кошек  - такую площадь заняли клетки с домашними животными на выставке в Минске. Проводит её старейшее фелинологическое объединение страны — в честь своего 25-летия. Собственно, с образования этой организации четверть века назад и началась история  белорусской фелинологии.

Здесь можно увидеть более 400 кошек 40 пород. Они претендуют на чемпионские титулы высочайших рангов, включая самый почетный титул -  «Чемпион мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выставки в Минске # Фотофакт # Животные

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