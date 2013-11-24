Выставка кошек в Минске

Новости Беларуси. 800 квадратных метров.... породистых кошек - такую площадь заняли клетки с домашними животными на выставке в Минске. Проводит её старейшее фелинологическое объединение страны — в честь своего 25-летия. Собственно, с образования этой организации четверть века назад и началась история белорусской фелинологии.

Здесь можно увидеть более 400 кошек 40 пород. Они претендуют на чемпионские титулы высочайших рангов, включая самый почетный титул - «Чемпион мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.