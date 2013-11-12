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Волонтеры обновили приют для животных в Солигорском районе

12 ноября 2013 05:21
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Новости Беларуси. Мудрость сопереживания. В Солигорском районе при поддержке православного священника отца Алексея Розова работает приют для животных.

О четырехлапых питомцах заботятся волонтеры. С кормом и оказанием ветуслуг помогают неравнодушные люди, среди которых руководители предприятий, бизнесмены. Вольеры для кошек и собак вроде домов временного пребывания. Здесь за животными ухаживают до того момента, пока не найдется заботливый хозяин.

Приют работает около трех лет. Недавно его «жители» справили новоселье. Опять-таки, по инициативе добровольцев, которые возвели для братьев меньших новые вольеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Розов, клирик Христорождественского собора в Солигорске:
Все начиналось именно с волонтеров. Они собирали животных, распределяли их по квартирам или забирали себе. Поэтому приехали к нам сюда – узнали, что есть подсобное хозяйство при церкви. Мы выделили им место. Они своими силами построили вольеры.
Люди узнают про приют и приезжают за собачками. Самое долгое время, которое у нас проводит собака, - месяц. Потом её забирают в хорошие руки.

 

# Бездомные животные # Животные # Алексей Розов

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