Волонтеры обновили приют для животных в Солигорском районе

Новости Беларуси. Мудрость сопереживания. В Солигорском районе при поддержке православного священника отца Алексея Розова работает приют для животных.

О четырехлапых питомцах заботятся волонтеры. С кормом и оказанием ветуслуг помогают неравнодушные люди, среди которых руководители предприятий, бизнесмены. Вольеры для кошек и собак вроде домов временного пребывания. Здесь за животными ухаживают до того момента, пока не найдется заботливый хозяин.

Приют работает около трех лет. Недавно его «жители» справили новоселье. Опять-таки, по инициативе добровольцев, которые возвели для братьев меньших новые вольеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Розов, клирик Христорождественского собора в Солигорске:

Все начиналось именно с волонтеров. Они собирали животных, распределяли их по квартирам или забирали себе. Поэтому приехали к нам сюда – узнали, что есть подсобное хозяйство при церкви. Мы выделили им место. Они своими силами построили вольеры.

Люди узнают про приют и приезжают за собачками. Самое долгое время, которое у нас проводит собака, - месяц. Потом её забирают в хорошие руки.