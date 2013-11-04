Ахалтекинские лошади – не только древнейшая, но и любимая порода Президента Туркменистана

Новости Беларуси. Их сравнивают с гепардами и называют небесными аргамаками. Они привыкли скакать по зыбучим пескам, и парят над землей, как будто и вовсе не касаясь ее копытами. Ахалтекинские лошади — древнейшая порода, ей около 5 тысяч лет. Это прародитель всех остальных разновидностей.

В Туркменистане Ахалтекинские лошади — национальное достояние. Их не продают, но дарят персонам особого статуса. Большой почитатель таких лошадей Президент Туркменистана. У него есть несколько скакунов.

В Беларуси таких лошадей единицы. Чистокровных практически нет. В это совместное хозяйство ахалтекинцев завезли всего пару лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Никитик, владелец ахалтекинских лошадей:

У нас две кобылки и два жеребчика. Они очень изящные, красивые. Лошади длинных линий, у них особенности шерсти - все время гладенькие, не обрастают на зиму. И блеск шерсти. Я считаю, что красивее их, именно ахалтекинской породы, нет ни одной.

Азик-хан — трехлетний жеребец. Его имя значит властелин или лунный хан. У ахалтекинцев не бывает случайных имен, каждое со смыслом. К Беларуси Азик привык. Специального ухода такой жеребец не требует. Легко привыкает к нашему климату и корму. Эта порода может переносить температуру от -30 до +50 градусов. Не переносит только грубости и принуждения. В работе с ним помогает исключительно компромисс и дружелюбие.

Лилия Никитик, владелец ахалтекинских лошадей:

У нас есть вот такая замечательная, ластовая при ласковая, кобылышка Миллема. Она – одна из редких золотистых мастей. Золотисто-буланая – на солнце она отливает золотом. Несмотря на то, что сейчас осень, она сейчас очень блестящая.

Ахалтекинец - лошадь одного хозяина. Такая, кстати, была у Наполеона. Они преданны, как собаки. Владельцы этой конюшни покупали ахалтекинцев для души. О разведении или продаже речи не идет. Лилия – бывшая спортсменка, когда-то выступала на жеребце такой пароды. Говорит, в спорте они честны и благородны. Побеждать в состязании помогает пылкий темперамент и выносливость.

Эту памятную монету номиналом 20 рублей Нацбанк Беларуси выпустил в 2011. Тираж – 6 тысяч экземпляров. Ахалтекинские лошади, скачущие во весь апорт, символизируют скорость, силу и динамику.

Уникальный экстерьер заметен даже на серебряной монете. Сухощавая конституция, особая форма головы и шеи, редкая грива и азиатские глаза. Признаки ахалтекинской породы дизайнеры Нацбанка запечатлели в благородном металле.