«Вы тоже будете смеяться»: фокус со стаканчиком рассмешил орангутана

Новости Испании. Более восьми миллионов просмотров за неделю собрало видео, на котором запечатлена реакция примата на фокус.

Орангутану показывают фокус с исчезновением предмета. Сначала исполнитель трюка демонстрирует пустой пластиковый стакан, потом кладет в него какой-то предмет. Закрывает стакан крышкой и производит «магические» действия, в результате которых емкость оказывается пустой.

Орангутан внимательно наблюдает за происходящим. Увидев пустой стакан, он несколько секунд смотрит на него в замешательстве. Потом начинает хохотать и в буквальном смысле падает на пол от смеха.

Как шутит Daily Mail, сложно предположить, что именно развеселило примата: сам фокус или его качество.

Известно, что видео снято в зоопарке Барселоны.

Комментарий к видео:

Он (примат) так заразительно хохочет! Смеюсь уже неделю! Вы тоже будете смеяться, если еще не видели этот прикол!



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