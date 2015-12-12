«Вы тоже будете смеяться»: фокус со стаканчиком рассмешил орангутана

Новости Испании. Более восьми миллионов просмотров за неделю собрало видео, на котором запечатлена реакция примата на фокус.
Новости Испании. Более восьми миллионов просмотров за неделю собрало видео, на котором запечатлена реакция примата на фокус.
Орангутану показывают фокус с исчезновением предмета. Сначала исполнитель трюка демонстрирует пустой пластиковый стакан, потом кладет в него какой-то предмет. Закрывает стакан крышкой и производит «магические» действия, в результате которых емкость оказывается пустой.
Орангутан внимательно наблюдает за происходящим. Увидев пустой стакан, он несколько секунд смотрит на него в замешательстве. Потом начинает хохотать и в буквальном смысле падает на пол от смеха.
Как шутит Daily Mail, сложно предположить, что именно развеселило примата: сам фокус или его качество.
Известно, что видео снято в зоопарке Барселоны.
Комментарий к видео:
Он (примат) так заразительно хохочет! Смеюсь уже неделю! Вы тоже будете смеяться, если еще не видели этот прикол!
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