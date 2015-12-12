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«Вы тоже будете смеяться»: фокус со стаканчиком рассмешил орангутана

12 декабря 2015 17:00
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Новости Испании. Более восьми миллионов просмотров за неделю собрало видео, на котором запечатлена реакция примата на фокус. 

«Вы тоже будете смеяться»: фокус со стаканчиком рассмешил орангутана-1

Орангутану показывают фокус с исчезновением предмета. Сначала исполнитель трюка демонстрирует пустой пластиковый стакан, потом кладет в него какой-то предмет. Закрывает стакан крышкой и производит «магические» действия, в результате которых емкость оказывается пустой.

«Вы тоже будете смеяться»: фокус со стаканчиком рассмешил орангутана-4

Орангутан внимательно наблюдает за происходящим. Увидев пустой стакан, он несколько секунд смотрит на него в замешательстве. Потом начинает хохотать и в буквальном смысле падает на пол от смеха.

Как шутит Daily Mail, сложно предположить, что именно развеселило примата: сам фокус или его качество.

Известно, что видео снято в зоопарке Барселоны. 

Комментарий к видео:
Он (примат) так заразительно хохочет! Смеюсь уже неделю! Вы тоже будете смеяться, если еще не видели этот прикол!

Забавные ролики с участием животных, как правило, всегда становятся интернет-хитами. Напомним, весной этого года настоящей звездой стала собака, «подпевающая» песню Уитни Хьюстон I will always love you (видео здесь).

«Вы тоже будете смеяться»: фокус со стаканчиком рассмешил орангутана-7

Такие ролики вызывают восторг и умиление тысяч и даже миллионов людей по всему миру. Но некоторые все же провоцируют скандалы.

Ролик с неожиданной реакцией котов на огурцы за месяц посмотрели более 100 миллионов раз.

Популярность видео вынудила ветеринаров попросить пользователей Сети прекратить издевательства над животными. Эксперты предупреждают, что такие эксперименты могут привести к серьезным последствиям (подробности здесь). 

# Приколы # Фотофакт # Животные

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