«Ваша человечность – под сомнением»: специалисты просят людей не пугать своих кошек огурцами

Новости США. Новая тенденция, ставшая очень популярной в Интернете, раскрывает удивительное поведение представителей семейства кошачьих.

Как коты и кошки отреагируют, если незаметно положить рядом с ними огурец?

Некоторые никак не реагируют на «вторжение овощей», но другие «усатые» питомцы взмывают в воздух, когда видят огурец.

Видео таких «неожиданных встреч» стремительно разошлись по Сети.

Эксперты предупреждают, что такие эксперименты могут привести к отрицательным последствиям. Авторитетный в мире животных журнал National Geographic советует владельцам не издеваться над своими питомцами. Даже в шутку.

​Мнение экспертного сообщества:

Джилл Голдман, специалист по поведению животных (Калифорния):

Стресс, которому вы подвергаете животное, может плохо сказаться на его здоровье. Если вы делаете это только ради смеха, то ваша человечность может быть поставлена под сомнение.

Огурцы вызывают естественную реакцию кошки в виде испуга, потому что обычно на полу они их не видят.

Ещё возможно то, что зелёные пришельцы ассоциируются у них со змеями, которые могут быть смертельно опасными хищниками.

Испугавшись, кот всегда будет стараться удалиться как можно дальше от источника испуга, чтобы оценить ситуацию с безопасного расстояния.

Пэм Джонсон-Беннетт, автор книги «Думай, как кошка»:

Тот факт, что в видео огурцы обычно располагают возле кормушек, сбивает животных с толку, потому что эту зону они считают безопасным и защищённым местом.

Очень жестоко так поступать со своими любимцами.

Джон Брэдшоу, эксперт по поведению кошек Бристольского университета, автор книги «Кошачьи чувства»:

Эти гнусные видео побуждают других людей пугать своих котов и кошек, а затем показывать такие же видео другим, чтобы посмеяться.

Джилл Голдман, специалист по поведению животных (Калифорния):

Принося новые неизвестные предметы в дом, вы можете простимулировать умственное развитие вашего питомца. Но вы не должны преследовать цель испугать их.

В попытке испугать кота вы можете стать причиной того, что он поранится, что-то разобьёт, что приведёт к длительному стрессу.

Вместо этого нужно постепенно знакомить его с неизвестным ему предметом.

Конечно, все животные реагируют на одно и то же по-разному, как и люди. Некоторых котов, как и некоторых людей, легче напугать, чем других.

Перевод: Светлана Конашевская