Прямой эфир

Во французском зоопарке посетителей развлекают не животные, а роботы (видео)

15 октября 2013 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Роботы вместо животных. Необычный «зоопарк» появился во французском Орлеане. Посетителей развлекают светящиеся щупальца. В них множество сенсоров, которые отслеживают движения, реагируют на прикосновения и отвечают соответственно: могут поиграть с человеком, а могут проигнорировать.

Говорят, что «питомцы» зоопарка со временем даже приобретают собственный характер. Люди, во всяком случае, верят в то, что роботы  проявляют настоящие эмоции по отношению к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зоопарк # Видеофакт # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Новые способности дельфинов: теперь они могут еще и лечить!
07 октября 2013 12:18

Новые способности дельфинов: теперь они могут еще и лечить!

В Чехии кенгуру обокрал продуктовый магазин
18 сентября 2013 12:55

В Чехии кенгуру обокрал продуктовый магазин

В зоопарке китайского города Гуанчжоу журналистам показали маленькую панду
12 сентября 2013 13:46

В зоопарке китайского города Гуанчжоу журналистам показали маленькую панду