Во французском зоопарке посетителей развлекают не животные, а роботы (видео)

Новости Франции. Роботы вместо животных. Необычный «зоопарк» появился во французском Орлеане. Посетителей развлекают светящиеся щупальца. В них множество сенсоров, которые отслеживают движения, реагируют на прикосновения и отвечают соответственно: могут поиграть с человеком, а могут проигнорировать.

Говорят, что «питомцы» зоопарка со временем даже приобретают собственный характер. Люди, во всяком случае, верят в то, что роботы проявляют настоящие эмоции по отношению к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.