Видео: кролик с парализованными задними лапами научился ходить на передних

Новости Китая. Кролик с парализованными задними лапами живет в зоопарке китайского города Лючжоу. Сотрудники учреждения надеются, что другие животные-инвалиды вдохновятся примером преодолевшего себя белоснежного малыша.

Тем временем кролик, который научился ходить на передних лапах, покоряет сердца интернет-пользователей.

За двое суток видео с его участием посмотрели почти 30 тысяч раз (смотрите видео).

Напомним, месяц назад популярность среди пользователей Сети снискал еще один кролик. Пользователи социальных сетей пришли в восторг после просмотра этого ролика. Упитанный кролик по кличке Уоллес по просьбе хозяина привозит ему тележку с пивом. Подробности и видео здесь.