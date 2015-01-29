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В улыбающийся смайлик известный американский фермер собрал стадо коров

29 января 2015 15:34
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Новости США. Дерек Клингенберг из американского штата Канзас уже давно снискал популярность в Интернете. Видео, на котором коровы подпевают фермеру, за пять месяцев посмотрели более 8 миллионов раз (видео и подробности здесь)!

Активный пользователь социальных сетей Дерек Клингенберг не перестает удивлять.

На этот раз он решил порадовать подписчиков гигантским смайликом, в форме которого выстроил в поле стадо коров. 

Пользователи YouTube призывают мужчину не прекращать «рисование» и не перестают восторгаться: коровы Дерека дрессированные, и как это ему удается?

Весь процесс, длившийся несколько часов, фермер заснял на видео при помощи дрона, который летал над стадом. В комментариях к видео кто-то даже предложил в следующий раз выстроить коров в виде очертаний Моны Лизы.

Фото и видео с участием коров Клингинберг выкладывает в соцсетях с хэштегом #CowArt («коровье искусство»).

# Приколы # Фотофакт # Животные # Дерек Клингенберг

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